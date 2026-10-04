گام اجرایی برای رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار شد و مسائل واحدهای تولیدی در حوزه‌های بانکی، گازرسانی، برق و تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت.

ملک‌محمد قربانپور بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای رفع موانع و تسریع در روند حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی افزود: تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات بانک تجارت به شرکت پتروشیمی لردگان و تدوین برنامه زمان‌بندی برای پرداخت بدهی این شرکت به‌صورت تقسیط، از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین وضعیت استمهال تسهیلات شرکت پترو آرمند لردگان، تولیدکننده کریستال ملامین، بررسی و مقرر شد موضوع از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب ضوابط مربوط پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز در این نشست بررسی شد و دستگاه‌های مسئول موظف شدند موضوع گازرسانی به شرکت فولاد صنعت کیو را پیگیری کنند. همچنین مسائل مربوط به تأمین برق شهرک صنعتی جونقان شهرستان فارسان و مشکلات زیرساختی و اجتماعی این شهرک مطرح و مقرر شد راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه شود.

قربانپور همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای حوزه صنایع‌دستی گفت: تأمین تسهیلات و ضمانت مورد نیاز شرکت کارگاه قلم‌زنی با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و صندوق کارآفرینی امید پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود تا زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و توسعه تولید و اشتغال در استان فراهم شود.