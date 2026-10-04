علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه، نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور یافته و اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه تاکنون پنج نفر مصدوم شده‌اند که چهار نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: عملیات مهار حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام است و نیروهای اورژانس و ناوگان عملیاتی در منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

حاجیونی تأکید کرد: وضعیت مصدومان و روند ارائه خدمات درمانی از سوی نیروهای اورژانس در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.