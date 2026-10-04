  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه ۵ مصدوم داشت

حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه ۵ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مصدومیت پنج نفر در پی وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه خبر داد.

علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع حریق در پاساژ خلیج‌فارس عسلویه، نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور یافته و اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به مصدومان را انجام دادند.

وی افزود: در این حادثه تاکنون پنج نفر مصدوم شده‌اند که چهار نفر از آنان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: عملیات مهار حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام است و نیروهای اورژانس و ناوگان عملیاتی در منطقه در آماده‌باش کامل قرار دارند.

حاجیونی تأکید کرد: وضعیت مصدومان و روند ارائه خدمات درمانی از سوی نیروهای اورژانس در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6967399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها