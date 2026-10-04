به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، افزایش قیمت مصالح، هزینه حمل‌ونقل و دستمزد نیروی انسانی باعث شده است مدیریت هزینه در پروژه‌های ساختمانی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. در چنین شرایطی، انتخاب مصالح مناسب از همان مراحل ابتدایی ساخت می‌تواند روی هزینه نهایی، سرعت اجرا و حتی هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان تاثیرگذار باشد.

یکی از بخش‌هایی که سهم قابل توجهی در هزینه و زمان اجرای پروژه دارد، دیوارچینی است. امروزه مجموعه‌هایی مانند سیپورکس با تمرکز بر مصالح نوین دیوارچینی، محصولاتی را ارائه می‌کنند که هدف از استفاده آنها کاهش وزن ساختمان، افزایش سرعت اجرا و بهبود عملکرد دیوار است.

اما انتخاب مصالح صرفاً براساس قیمت خرید منطقی نیست. هزینه حمل، میزان پرت، ملات مصرفی، سرعت اجرا و تعداد نیروی مورد نیاز نیز باید در محاسبات لحاظ شود.

مصالح سبک چگونه هزینه اجرای ساختمان را کاهش می‌دهند؟

وزن دیوارها بخشی از بار مرده ساختمان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل استفاده از مصالح سبک در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند علاوه بر ساده‌تر شدن حمل و جابه‌جایی، در کاهش وزن کلی ساختمان نیز موثر باشد.

یکی از مصالح مورد استفاده در این حوزه خرید بلوک هبلکس یا بتن هوادار اتوکلاو شده است. وجود حفره‌های هوای ریز در ساختار این نوع بتن باعث کاهش وزن آن شده و ابعاد بلوک‌ها نیز امکان اجرای سطح بیشتری از دیوار را با تعداد قطعات کمتر فراهم می‌کند.

البته برای انتخاب اقتصادی بین مصالح مختلف نباید تنها قیمت هر بلوک را مقایسه کرد. برای مثال، هنگام بررسی مزایا بلوک هبلکس بهتر است هزینه اجرای یک مترمربع دیوار، چسب یا ملات مورد نیاز، هزینه حمل، میزان پرت و دستمزد اجرا نیز همزمان محاسبه شود.

به این ترتیب ممکن است محصولی در زمان خرید قیمت بالاتری داشته باشد، اما در پایان پروژه به دلیل سرعت اجرای بیشتر یا کاهش برخی هزینه‌های جانبی، هزینه تمام‌شده مناسب‌تری ایجاد کند.

سرعت اجرا؛ هزینه‌ای که معمولا کمتر دیده می‌شود

زمان اجرای پروژه رابطه مستقیمی با هزینه ساخت دارد. هرچه دیوارچینی یک ساختمان طولانی‌تر شود، هزینه نیروی انسانی و بخشی از هزینه‌های جانبی پروژه نیز افزایش پیدا می‌کند.

ابعاد بلوک در این زمینه اهمیت زیادی دارد. بلوک‌های بزرگ‌تر می‌توانند سطح بیشتری از دیوار را در هر مرحله پوشش دهند و در نتیجه تعداد قطعات مورد نیاز برای اجرای یک مترمربع دیوار کاهش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، قابلیت برش مصالح نیز اهمیت دارد. در بسیاری از ساختمان‌ها اجرای مسیر تاسیسات، بازشوها و جزئیات معماری نیازمند برش بلوک است. امکان انجام این کار با سرعت و دقت بیشتر می‌تواند روند اجرا را ساده‌تر کند.

البته سرعت اجرا زمانی مزیت محسوب می‌شود که کیفیت فدای سرعت نشود. اجرای اصولی، استفاده از ابزار مناسب و رعایت دستورالعمل‌های فنی همچنان از مهم‌ترین عوامل موثر بر کیفیت نهایی دیوار هستند.

کاهش مصرف ملات چه تاثیری بر هزینه دارد؟

در بسیاری از روش‌های سنتی دیوارچینی از ملات ماسه و سیمان با ضخامت نسبتا زیاد استفاده می‌شود. تهیه این ملات علاوه بر مصرف مصالح، به انتقال ماسه، سیمان و آب در محیط پروژه و صرف نیروی انسانی نیاز دارد.

در دیوارچینی با AAC معمولا از چسب مخصوص بلوک استفاده می‌شود و ضخامت بندهای اجرایی نسبت به بسیاری از روش‌های سنتی کمتر است.

کاهش میزان ملات مصرفی می‌تواند علاوه بر کاهش حجم مصالح مورد نیاز، اجرای دیوار را سریع‌تر و محیط کارگاه را نیز منظم‌تر کند.

با این حال باید توجه داشت که استفاده از چسب مناسب و اجرای صحیح آن اهمیت زیادی دارد. استفاده از مصالح جانبی نامتناسب یا اجرای غیراصولی می‌تواند بخشی از مزایای این سیستم را از بین ببرد.

میزان پرت مصالح را فراموش نکنید

یکی دیگر از هزینه‌های پنهان پروژه‌های ساختمانی، پرت مصالح است.

شکستگی هنگام حمل و تخلیه، برش‌های غیرضروری و محاسبه نادرست مقدار مصالح مورد نیاز می‌تواند هزینه پروژه را افزایش دهد.

در پروژه‌های بزرگ حتی اختلاف چند درصدی در میزان پرت می‌تواند به مبلغ قابل توجهی تبدیل شود.

به همین دلیل پیش از سفارش مصالح باید متراژ واقعی دیوارها، ضخامت مورد نیاز و مقدار تقریبی بلوک مورد نیاز محاسبه شود. نحوه بسته‌بندی و حمل مصالح تا محل پروژه نیز در کاهش آسیب‌دیدگی اهمیت دارد.

تاثیر مصالح دیوارچینی بر مصرف انرژی ساختمان

هزینه ساختمان با پایان عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود. هزینه سرمایش و گرمایش در دوره بهره‌برداری نیز یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دیوارهای پیرامونی ساختمان در انتقال حرارت میان فضای داخلی و محیط بیرون نقش دارند و نوع مصالح مورد استفاده می‌تواند بر عملکرد حرارتی آنها تاثیرگذار باشد.

ساختار متخلخل بتن هوادار باعث شده است عملکرد حرارتی AAC یکی از ویژگی‌های مورد توجه این مصالح باشد.

البته عملکرد نهایی دیوار تنها به بلوک وابسته نیست. ضخامت دیوار، کیفیت اجرا، اندودهای داخلی و خارجی، پل‌های حرارتی و جزئیات اتصال نیز در نتیجه نهایی نقش دارند.

بنابراین نمی‌توان تنها با انتخاب یک نوع بلوک، عملکرد حرارتی کل ساختمان را تضمین کرد؛ اما انتخاب مصالح مناسب می‌تواند یکی از اجزای موثر در طراحی یک پوسته ساختمانی کارآمد باشد.

قیمت خرید یا هزینه تمام‌شده؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که سازندگان هنگام خرید مصالح باید در نظر داشته باشند، تفاوت میان «قیمت خرید» و «هزینه تمام‌شده» است.

فرض کنید دو نوع مصالح برای اجرای یک دیوار در دسترس باشند. محصول اول قیمت خرید کمتری دارد، اما به ملات بیشتری نیاز دارد و اجرای آن زمان بیشتری می‌برد. محصول دوم گران‌تر است، اما اجرای سریع‌تر، مصرف ملات کمتر یا پرت پایین‌تری دارد.

در چنین شرایطی مقایسه قیمت خرید نمی‌تواند مشخص کند کدام گزینه واقعا اقتصادی‌تر است.

برای محاسبه دقیق‌تر بهتر است مجموع موارد زیر بررسی شود:

قیمت مصالح اصلی

هزینه حمل و تخلیه

میزان پرت

هزینه چسب یا ملات

دستمزد نیروی اجرایی

سرعت اجرای هر مترمربع

هزینه اجرای تاسیسات

الزامات تکمیلی دیوار

مجموع این عوامل تصویر واقعی‌تری از هزینه اجرای دیوار ارائه می‌دهد.

انتخاب مصالح باید متناسب با هر پروژه باشد

هیچ مصالح ساختمانی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط پروژه، بهترین گزینه برای تمام ساختمان‌ها دانست.

نوع سازه، ارتفاع ساختمان، محل پروژه، شرایط اقلیمی، نوع دیوار، الزامات صوتی و حرارتی و حتی دسترسی به نیروی اجرایی مناسب می‌توانند در انتخاب مصالح تاثیرگذار باشند.

همچنین دیوارهای داخلی و پیرامونی یک ساختمان لزوماً به یک ضخامت یا مشخصات یکسان نیاز ندارند.

به همین دلیل تصمیم نهایی بهتر است براساس نقشه‌های پروژه، مشخصات فنی و محاسبه هزینه تمام‌شده انجام شود.

جمع‌بندی

با افزایش هزینه‌های ساخت، انتخاب مصالح دیوارچینی به یکی از تصمیمات مهم اقتصادی در پروژه‌های ساختمانی تبدیل شده است.

وزن مصالح، سرعت اجرا، میزان مصرف ملات، پرت، هزینه حمل و عملکرد حرارتی از جمله عواملی هستند که در کنار قیمت خرید باید بررسی شوند.

در نتیجه، مقایسه مصالح تنها براساس قیمت هر بلوک نمی‌تواند معیار دقیقی برای تصمیم‌گیری باشد. محاسبه هزینه اجرای هر مترمربع دیوار و بررسی تاثیر انتخاب مصالح بر مراحل بعدی پروژه، دید دقیق‌تری از هزینه واقعی ساخت در اختیار سازندگان قرار می‌دهد.

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