آغاز تثبیت رسوبات انتهای دریاچه گهر

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی بازدید معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های تالابی زاگرس از دریاچه گهر، روند اقدامات حفاظتی و مدیریتی برای تثبیت رسوبات بخش انتهایی این دریاچه مورد بررسی قرار گرفت و عملیات تثبیت بخشی از رسوبات آغاز شد.

بررسی وضعیت رسوبات انتهای دریاچه گهر

وی گفت: در جریان بازدید معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های تالابی زاگرس از دریاچه گهر، آخرین وضعیت رسوبات بخش انتهایی دریاچه و راهکارهای حفاظتی برای مدیریت این بخش بررسی شد.

وی ادامه د اد: با بهره‌گیری از اطلاعات و راهکارهای تخصصی ارائه‌شده از سوی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، بخشی از رسوبات انتهای دریاچه گهر با هدف کاهش جابه‌جایی رسوبات و کمک به پایداری بستر و ظرفیت آبی دریاچه تثبیت شد.

تداوم عملیات تثبیت رسوبات در سال آینده

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار کرد: با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و همراهی دکتر لاهیجان‌زاده، برنامه‌ریزی شده است در سال آینده عملیات تثبیت رسوبات در بخش‌های بیشتری از انتهای دریاچه گهر ادامه یابد.

وی افزود: اجرای این اقدامات در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی دریاچه گهر دنبال می‌شود و هدف آن کمک به حفظ شرایط پایدار این زیست‌بوم ارزشمند است.

تأکید بر اجرای علمی و حداقل مداخله در طبیعت

لاهیجان‌زاده نیز تثبیت رسوبات را اقدامی پیشگیرانه در راستای حفاظت از اکوسیستم گهر دانست و بر ادامه این اقدامات بر پایه مطالعات علمی، پایش مستمر و با حداقل مداخله در فرآیندهای طبیعی دریاچه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اقدامات حفاظتی در دریاچه گهر باید با تکیه بر مطالعات علمی و پایش مستمر انجام شود تا ضمن مدیریت رسوبات، کمترین مداخله در فرآیندهای طبیعی این اکوسیستم صورت گیرد.

گامی برای حفظ پایداری اکولوژیک گهر

تثبیت بخشی از رسوبات انتهای دریاچه گهر در کنار سایر برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی این زیست‌بوم، گامی در جهت حفظ پایداری اکولوژیک و صیانت از این تالاب کوهستانی ارزشمند به شمار می‌رود