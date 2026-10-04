اسماعیل صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازدید مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از جزیره خارگ و برگزاری نشست مشترک با مسئولان محلی، موضوعات و موانع موجود در حوزه ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، تسهیلات بانکی ۵۰۰ میلیون تومانی برای شهروندانی که قصد احداث مسکن دارند، در نظر گرفته شده که دارای دو سال دوره تنفس و ۲۰ سال دوره بازپرداخت است و با نرخ سود پنج درصد پرداخت خواهد شد.

سرپرست شهرداری خارگ ادامه داد: علاوه بر این تسهیلات، برای متقاضیان واجد شرایط مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

صالحی بیان کرد: برای حمایت بیشتر از خانواده‌های کم‌درآمد، متقاضیان قرار گرفته در دهک‌های درآمدی یک تا چهار از کمک بلاعوض ۲۵۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت این حمایت‌ها برای رفع بخشی از مشکلات مسکن در خارگ گفت: تلاش ما این است که با همکاری بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط، موانع پیش روی متقاضیان ساخت مسکن برطرف شود و شهروندانی که زمین و شرایط لازم را دارند بتوانند روند احداث واحد مسکونی خود را آغاز کنند.

سرپرست شهرداری خارگ خاطرنشان کرد: تحقق این حمایت‌ها نتیجه پیگیری و تعامل مجموعه مدیریت شهری، بخشداری و بنیاد مسکن استان است و موضوع مسکن همچنان با جدیت از سوی مدیریت شهری دنبال خواهد شد.

به گفته صالحی، متقاضیان برای اطلاع از شرایط، مدارک مورد نیاز و نحوه تشکیل پرونده می‌توانند به واحد شهرسازی شهرداری خارگ مراجعه کنند.