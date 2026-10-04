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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

پلمب ۲ واحد آلاینده در فیروزکوه با دستور قضایی

پلمب ۲ واحد آلاینده در فیروزکوه با دستور قضایی

فیروزکوه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از پلمب ۲ واحد آلاینده به دلیل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی و بی‌توجهی به اخطارهای قانونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دو واحد آلاینده در فیروزکوه پس از طی مراحل قانونی و با دستور قضایی پلمب شدند.

وی افزود: این واحدها با فعالیت‌هایی از جمله سوزاندن لاستیک‌های فرسوده، موجب انتشار ذرات معلق و گازهای آلاینده در محیط می‌شدند و با وجود دریافت اخطارهای زیست‌محیطی، نسبت به رفع آلایندگی اقدام نکردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه ادامه داد: کارشناسان این اداره پس از پایش‌های میدانی و شناسایی تخلفات، اخطاریه‌های لازم را صادر کردند، اما با استمرار تخلفات، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

فیروزنیا تصریح کرد: با صدور دستور قضایی، این دو واحد پلمب و از ادامه فعالیت آلاینده آنها جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: سوزاندن لاستیک‌های فرسوده موجب انتشار آلاینده‌های خطرناک و آسیب به سلامت انسان و محیط زیست می‌شود و با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6967517

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