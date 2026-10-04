پرداخت ۸۸۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری بانک پارسیان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک در راستای اجرای تکالیف خود همراستا با سیاست های کلان جمعیتی کشور، طی ۶ماهه نخست سال جاری، ۸،۸۶۱ فقره تسهیلات فرزندآوری با اعتباری معادل بیش از ۷هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال، پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف کاهش دغدغه های معیشتی خانواده ها و ایجاد بستری مناسب برای رشد جمعیت انجام شده است و بانک پارسیان تلاش داشته با این رویکرد، خود را در نقش یک بازوی اجرایی و فعال در راستای تحقق سیاست های جوانی جمعیت قرار دهد.

شایان ذکر است؛ علاوه بر این، بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد ۱۵،۹۳۹ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.