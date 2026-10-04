سارق زورگیر طلاجات پیرزن لنجانی در دام پلیس افتاد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به‌عنف و زورگیری طلاجات از منزلی متعلق به بانویی کهنسال در شهرستان لنجان، با توجه به حساسیت موضوع و ایجاد رعب و وحشت برای مال‌باخته، بلافاصله رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس در کشف این جرم افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور میدانی در صحنه جرم، پایش دقیق سرنخ‌ها و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده، موفق شدند ردپای عامل این سرقت خشن را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند و پس از اخذ مجوزهای لازم از مقام قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی متهم را در مخفیگاهش به دام بیندازند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان همچنین با اشاره به کشف اموال مسروقه تصریح کرد: در بازرسی دقیق از مخفیگاه این سارق زورگیر، تمامی طلاجات مسروقه کشف و ضبط شد و متهم نیز پس از انتقال به مقر انتظامی در مواجهه با ادله و مستندات محکم پلیس، چاره‌ای جز اعتراف به بزه انتسابی نداشت که در نهایت پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات تحویل مراجع قضایی شد.