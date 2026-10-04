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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

میرمحمدیان: مساجد باید روایتگر قدرت معنوی جامعه باشند

میرمحمدیان: مساجد باید روایتگر قدرت معنوی جامعه باشند

بجنورد- مدیرعامل بنیاد هدایت با تأکید بر نقش مساجد در تبیین مؤلفه‌های قدرت معنوی ایران گفت: امامان مساجد باید با روایت صحیح از محبت اهل‌بیت(ع)، ظرفیت‌های معنوی را برای جامعه تشریح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان ظهر یکشنبه در جمع امامان مساجد جریان ساز خراسان شمالی که در سالن جلسات مجتمع شهدین بجنورد برگزار شد با ارائه تحلیلی از مؤلفه‌های قدرت ایران اظهار کرد: در تاریخ معاصر کشورهایی که در برابر آمریکا ایستادگی کرده‌اند، در بسیاری از موارد با مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه شده‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تحریم‌های گسترده همچنان به مسیر خود ادامه داده است.

وی با اشاره به جایگاه محبت اهل‌بیت(ع) در جامعه ایران افزود: ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) و حضور گسترده آنان در مناسبت‌هایی همچون محرم و اربعین، با وجود مشکلات اقتصادی، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه هر سال با شکوه و شور بیشتری برگزار می‌شود.

مدیرعامل بنیاد هدایت این استمرار حضور مردم را نشانه‌ای از برکات معنوی محبت اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: همین محبت و برکت موجب شده است جامعه ایران در برابر فشارهای مختلف دشمنان دچار فروپاشی نشود و بتواند مسیر خود را ادامه دهد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع و اصلاح الگوهای مصرف در جامعه تصریح کرد: اگر اسراف‌های رایج در کشور مدیریت شود، ظرفیت‌های موجود و برکات حاصل از محبت اهل‌بیت(ع) می‌تواند بیش از پیش در زندگی مردم نمایان شود و شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را بهبود بخشد.

حجت‌الاسلام میرمحمدیان در پایان با تأکید بر نقش امامان مساجد در تبیین این موضوع گفت: یکی از وظایف امروز امامان مساجد، روایت صحیح قدرت معنوی جامعه و تبیین برکاتی است که در پرتو ایمان، محبت اهل‌بیت(ع) و حضور مردم در عرصه‌های دینی و اجتماعی شکل گرفته است.

کد مطلب 6967553

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