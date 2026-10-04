به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پیش‌تولید مستند بلند «داغ یاران» به تهیه کنندگی سعید مطلبی و کارگردانی سعید ساجدی با محوریت زندگی حاج سید داوود حسینی آغاز شد؛ مستندی که مسیر زندگی او از کودکی در شهرستان خنجین تا حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و فعالیت در صنعت آهن ایران را روایت می‌کند.

تیم تولید «داغ یاران» در حال حاضر در مرحله نهایی انتخاب لوکیشن‌های بازسازی و جمع‌آوری اسناد آرشیوی قرار دارد و فیلمبرداری مستند به‌زودی در استان‌های مرکزی و تهران آغاز خواهد شد.

«داغ یاران» در قالب مستند-داستانی تولید می‌شود و برشی از ۶ دهه زندگی حاج سید داوود حسینی، کارآفرین ایرانی را به تصویر می‌کشد.

این فیلم با روایتی غیرخطی و چندلایه، زندگی او را از کودکی در یکی از شهرستان های اراک و تجربه کار در قالی‌بافی و سنگ‌تراشی تا حضور در جبهه‌های شلمچه و مرصاد، سال‌های پس از جنگ، کارگری، باربری و در نهایت ورود به عرصه صنعت آهن دنبال می‌کند.

در روایت این مستند، سید داوود حسینی در سال‌های جوانی پس از مهاجرت به قم، شاگردی در کیف‌سازی و فعالیت در سنگ‌تراشی را تجربه می‌کند و با آغاز جنگ تحمیلی با شناسنامه دستکاری‌شده راهی جبهه می‌شود.

پس از جنگ نیز با از دست دادن ۲ فرزند، باربری با نیسان و کارگری را پشت سر می‌گذارد تا کارگاه میلگرد کشش فیروزآباد را راه‌اندازی کند و به استقلال مالی برسد.

در ساختار روایی «داغ یاران»، سید داوود حسینی در سال‌های کهنسالی و در میان نسل جوان و فرزندانش، خاطرات چند دهه زندگی خود را بازگو می‌کند و روایت گذشته با بازسازی‌های تاریخی و بخش‌های مستند و آرشیوی همراه می‌شود.

فیلم در پایان با بازگشت به زمان حال و مواجهه استعاری او با دوران جوانی‌اش، بر مفاهیمی چون اصالت کار، کرامت انسانی، نان حلال، پیوند نسل‌ها و توکل در برابر جبرِ فقر تاکید می‌کند.

سعید ساجدی کارگردان این مستند، درباره رویکرد این اثر توضیح داد: هدف ما صرفا بازگو کردن یک زندگی‌نامه نیست؛ بلکه به دنبال به تصویر کشیدن مفهوم عزت کار در تاریخ معاصر ایران هستیم. این پروژه با استفاده از تکنیک‌های ترکیبی بازسازی تاریخی و مصاحبه‌های عمیق، تلاش دارد تا پیوند میان سنت و مدرنیته را در شخصیت قهرمان داستان به تصویر بکشد.