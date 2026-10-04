به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با فیلمسازان پویانمایی و هوش مصنوعی در سالن نشست‌های علمی خانه جشنواره اظهار کرد: حدود هزار و ۷۰۰ کودک و نوجوان در فرآیند داوری آثار جشنواره حضور دارند که با تنوع سنی، فرهنگی و اقلیمی در سالن‌های نمایش حاضر می‌شوند و در پایان به آثار رأی می‌دهند.



دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان افزود: این گروه، مخاطبان اصلی جشنواره هستند و مهم‌ترین جایزه جشنواره نیز از نگاه من جایزه داوران کودک و نوجوان است؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این مخاطبان بتوانند آثار را با تمرکز و تنوع مناسب ببینند و انتخاب نهایی آنان از پشتوانه دقیق‌تری برخوردار باشد.



جعفری با اشاره به محدودیت ساعت حضور کودکان و نوجوانان در جشنواره تصریح کرد: محدودیت حضور در کاخ جشنواره و خانه جشنواره باعث شده است این گروه در طول روز امکان تماشای تعداد محدودی فیلم را داشته باشند و همین مسئله بر تنوع آثار قابل مشاهده و کیفیت داوری آنان تأثیر می‌گذارد.



وی ادامه داد: امسال دیر به موضوع استفاده از مراکز افکارسنجی برای بررسی آثار فکر کردیم، اما در حال پیگیری هستیم تا از تحلیل میدانی و نظرسنجی مخاطبان برای رسیدن به ارزیابی دقیق‌تر آثار استفاده کنیم.



دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان با تأکید بر اینکه دبیرخانه از دریافت پیشنهادهای تازه برای اصلاح این فرآیند استقبال می‌کند، گفت: ممکن است راهکاری از سوی فیلمسازان و فعالان این حوزه مطرح شود که در دبیرخانه به آن فکر نکرده‌ایم و قطعاً از چنین پیشنهادهایی استقبال خواهیم کرد.



جعفری همچنین به دشواری حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: هماهنگی حضور دانش‌آموزان در جشنواره، به‌ویژه در شرایط فعلی، ساده نیست و محدودیت‌های مدارس، خانواده‌ها و ساعات آموزشی بر این موضوع اثرگذار است؛ به همین دلیل ساعت حضور کودکان و نوجوانان در جشنواره نیز تا حد زیادی تحت تأثیر همین محدودیت‌ها قرار دارد.



وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به نمایش فیلم‌های کوتاه برای مخاطبان کودک و نوجوان بیان کرد: یکی از پرسش‌های جدی این است که وقتی فیلم‌های بلند برای کودکان و نوجوانان نمایش داده می‌شود، چرا امکان نمایش فیلم‌های کوتاه نیز فراهم نشود؛ البته این موضوع نیازمند هماهنگی با فیلمسازان و دریافت رضایت آنان است.



دبیر جشنواره افزود: یکی از راهکارهای قابل بررسی این است که هنگام ثبت‌نام آثار، نظر فیلمسازان درباره نمایش فیلم کوتاه پیش یا پس از فیلم‌های بلند دریافت شود تا در صورت موافقت آنان، امکان استفاده بهتر از ظرفیت جشنواره برای معرفی این آثار فراهم شود.



جعفری درباره حمایت از تولیدات کوتاه نیز گفت: دبیرخانه جشنواره نمی‌تواند در حوزه فیلم کوتاه سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد، اما می‌تواند ظرفیت جشنواره را برای ایجاد ارتباط میان فیلمسازان و نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی که امکان حمایت از این حوزه را دارند، به کار بگیرد.



وی ادامه داد: جشنواره فیلم کودک و نوجوان رویدادی معتبر و مورد توجه در اصفهان و در میان برخی فستیوال‌های بین‌المللی است و می‌توان از همین ظرفیت برای برگزاری نشست‌های تخصصی میان فیلمسازان و حامیان احتمالی تولید استفاده کرد.



دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد فیلم کوتاه و پویانمایی گفت: مسئله مدل کسب‌وکار در حوزه فیلم کوتاه باید به صورت جدی بررسی شود؛ اگر این مسئله حل شود، بخشی از مشکلات دیگر این حوزه نیز قابلیت حل خواهد داشت.



جعفری با اشاره به ساختار حرفه‌ای صنعت پویانمایی در جهان اظهار کرد: در صنعت انیمیشن تنها مشاغل تولیدی تعیین‌کننده نیستند و بخش‌هایی وجود دارند که نیازهای بازار، جامعه و فرهنگ را شناسایی می‌کنند و بر اساس آن، مسیر تولید را برای شرکت‌ها مشخص می‌کنند؛ این حلقه در ساختار سنتی تولید ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: در برخی شرکت‌های بزرگ پویانمایی، تعداد نیروهای فعال در بخش‌های بازاریابی، مدیریت و حوزه‌های مرتبط حتی از تیم تولید بیشتر است و این نشان می‌دهد که اقتصاد پویانمایی صرفاً با افزایش ظرفیت تولید حل نمی‌شود و باید زنجیره کامل تولید تا عرضه و درآمدزایی مورد توجه قرار گیرد.



دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان با اعلام آمادگی برای تعامل بیشتر با فعالان این حوزه گفت: بنیاد سینمایی فارابی از نظر زیرساخت و برند، ظرفیت قابل توجهی در ایران و خارج از کشور دارد و می‌تواند در کنار فعالان حوزه پویانمایی برای بررسی دغدغه‌ها و رسیدن به راهکارهای عملیاتی نقش‌آفرینی کند.



جعفری همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر به گروه سنی نوجوان تأکید کرد و گفت: در تولیدات حوزه کودک و نوجوان نباید مخاطبان ۱۲ تا ۱۶ سال فراموش شوند؛ این گروه سنی اگرچه در تقسیم‌بندی مخاطبان در محدوده نوجوان قرار می‌گیرد، اما در بسیاری از تولیدات و برنامه‌ریزی‌ها کمرنگ دیده می‌شود.



وی پژوهش مستمر درباره مخاطبان را یکی دیگر از نیازهای جشنواره دانست و افزود: اگر پژوهش در کنار جشنواره و در طول سال‌های مختلف استمرار داشته باشد، اطلاعات ارزشمندی برای سیاستگذاری و انتخاب آثار در اختیار جشنواره قرار می‌دهد و حضور پژوهشگران حوزه کودک، روان‌شناسان و متخصصان مرتبط می‌تواند به این فرآیند کمک کند