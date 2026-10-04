محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ۸۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بررسی نزدیک به ۵۰۰ پرونده خبر داد و گفت: در این جلسات حدود ۷۵۰ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری به تصویب رسیده است.

وی اظهار کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز امسال با برگزاری ۸۲ جلسه، بررسی نزدیک به ۵۰۰ پرونده و تصویب حدود ۷۵۰ مصوبه، پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی استان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در جلسات هشتاد و یکم و هشتاد و دوم ستاد که با حضور استاندار البرز برگزار شد، حدود ۱۰ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی و کشاورزی بررسی و برای رفع مشکلات این واحدها بیش از ۲۰ مصوبه به تصویب رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به اینکه بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است، گفت: برخی مصوبات به دلیل محدودیت‌های موجود با موانعی در مسیر اجرا مواجه شده‌اند، اما پیگیری اجرای مصوبات همچنان در دستور کار ستاد قرار دارد.

انصاری ادامه داد: یکی از پرونده‌های مطرح‌شده مربوط به مشکل یک واحد صنعتی با یکی از شهرداری‌های استان بود که با مساعدت شهرداری، زمینه رفع مشکل این واحد و تصویب راهکار حمایتی فراهم شد.

وی بیان کرد: بخش دیگری از مصوبات نیز به مشکلات یکی از واحدهای بزرگ سرمایه‌گذاری استان در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی اختصاص داشت که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و با مشکل در حوزه آب مواجه بود.

مدیرکل صمت البرز افزود: با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، موضوع بررسی و راهکار لازم برای رفع مشکل این واحد به تصویب رسید تا روند فعالیت و بهره‌برداری از این مجموعه تسهیل شود.

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده

انصاری همچنین به بررسی وضعیت واحدهای صنعتی و اقتصادی آسیب‌دیده در جریان جنگ ۳۹ روزه رمضان اشاره کرد و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی استان در این مدت با آسیب‌های اقتصادی و فیزیکی مواجه شدند و برای بازسازی، نوسازی و ادامه فعالیت نیازمند حمایت هستند.

وی اضافه کرد: این واحدها برای تأمین سرمایه در گردش نیز با نیازهای مضاعفی روبه‌رو هستند و بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر این بنگاه‌ها را کاهش دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: بسته‌های حمایتی دولت برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ابلاغ شده و تلاش می‌شود از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از بخش تولید استان استفاده شود.

اختصاص ۳۳ همت برای تولید البرز

انصاری با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان البرز اظهار کرد: در این سفر اختصاص ۳۳ همت منابع جدید به بخش تولید استان به تصویب رسید که اجرای آن می‌تواند به تقویت ظرفیت واحدهای تولیدی و حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

وی افزود: استفاده از این منابع و ظرفیت بسته‌های حمایتی دولت می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی استان را کاهش داده و زمینه استمرار فعالیت و توسعه آنها را فراهم کند.

ادامه روند رفع موانع تولید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در پایان گفت: جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی استان ادامه خواهد داشت.

انصاری خاطرنشان کرد: هدف این جلسات، رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و گردشگری و فراهم کردن شرایط مناسب برای استمرار فعالیت و توسعه بنگاه‌هایی است که در استان ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌کنند.