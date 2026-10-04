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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

تاکید نظام پزشکی قم بر عرضه داروهای نسخه‌ای زیر نظر پزشک

تاکید نظام پزشکی قم بر عرضه داروهای نسخه‌ای زیر نظر پزشک

قم- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم خواستار خودداری داروخانه‌ها از عرضه داروهای غیر OTC بدون نسخه معتبر پزشک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسداللهی خواستار رعایت ضوابط حرفه‌ای در عرضه دارو و خودداری داروسازان و مسئولان فنی داروخانه‌ها از تحویل داروهای غیر OTC بدون نسخه معتبر شد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی استان قم با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت عمومی گفت عرضه این داروها بدون نسخه و تجویز پزشک با مقررات و ضوابط حرفه‌ای مغایرت دارد و می‌تواند سلامت بیماران را با مخاطره روبه‌رو کند.

وی مصرف منطقی دارو را از الزامات حفظ سلامت دانست و تأکید کرد رعایت مقررات در داروخانه‌ها می‌تواند از مصرف نادرست دارو و اقدام خودسرانه بیماران پیشگیری کند.

اسداللهی با اشاره به داروهای مورد استفاده برای درمان چاقی و کاهش وزن افزود مصرف تیرزپاتاید و سماگلوتاید باید با تشخیص و تجویز پزشک و متناسب با شرایط بالینی بیمار انجام شود.

وی اظهار کرد بررسی موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و تعیین دوز مناسب، از جمله مواردی است که باید هنگام تجویز این داروها مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم ادامه داد مصرف داروهای یادشده به پیگیری پزشکی نیاز دارد و عرضه آن‌ها بدون نسخه می‌تواند زمینه‌ساز مصرف خودسرانه و بروز عوارض و پیامدهای ناخواسته برای بیماران شود.

کد مطلب 6967655

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