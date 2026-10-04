به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسداللهی خواستار رعایت ضوابط حرفه‌ای در عرضه دارو و خودداری داروسازان و مسئولان فنی داروخانه‌ها از تحویل داروهای غیر OTC بدون نسخه معتبر شد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی استان قم با اشاره به ضرورت صیانت از سلامت عمومی گفت عرضه این داروها بدون نسخه و تجویز پزشک با مقررات و ضوابط حرفه‌ای مغایرت دارد و می‌تواند سلامت بیماران را با مخاطره روبه‌رو کند.

وی مصرف منطقی دارو را از الزامات حفظ سلامت دانست و تأکید کرد رعایت مقررات در داروخانه‌ها می‌تواند از مصرف نادرست دارو و اقدام خودسرانه بیماران پیشگیری کند.

اسداللهی با اشاره به داروهای مورد استفاده برای درمان چاقی و کاهش وزن افزود مصرف تیرزپاتاید و سماگلوتاید باید با تشخیص و تجویز پزشک و متناسب با شرایط بالینی بیمار انجام شود.

وی اظهار کرد بررسی موارد منع مصرف، تداخلات دارویی و تعیین دوز مناسب، از جمله مواردی است که باید هنگام تجویز این داروها مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی قم ادامه داد مصرف داروهای یادشده به پیگیری پزشکی نیاز دارد و عرضه آن‌ها بدون نسخه می‌تواند زمینه‌ساز مصرف خودسرانه و بروز عوارض و پیامدهای ناخواسته برای بیماران شود.