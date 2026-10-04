به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به روند تحولات جمعیتی کشور و استان اظهار کرد: مسئله جمعیت یکی از موضوعات اساسی در نظام حکمرانی است و نمی‌توان نسبت به پیامدهای کاهش جمعیت فعال و مولد بی‌تفاوت بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: جمعیت در کنار سرزمین، حکومت و حاکمیت از مؤلفه‌های بنیادین شکل‌گیری و استمرار دولت‌هاست و تضعیف جمعیت فعال و پویا می‌تواند در بلندمدت بر روند توسعه و اداره کشور اثر بگذارد.

وی با اشاره به تدوین اطلس و شناسنامه جمعیتی استان اصفهان تصریح کرد: بررسی آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد جمعیت استان ۲۵ درصد کاهش داشته و نرخ ازدواج نیز ۲۲ درصد افت کرده است؛ ارقامی که ضرورت توجه جدی‌تر به سیاست‌های جمعیتی را نشان می‌دهد.

اقتصاد و مسکن ۲ مانع مهم فرزندآوری است

درویشی با بیان اینکه مسئله جمعیت را نمی‌توان به یک علت محدود کرد، گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، اقتصاد و معیشت، مسکن و فرهنگ‌سازی سه محور اصلی در مواجهه با چالش‌های جمعیتی هستند و برنامه‌ریزی برای این حوزه‌ها باید همزمان دنبال شود.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال میزان پرداخت تسهیلات ازدواج در کشور ۴۱ درصد و تسهیلات فرزندآوری ۲۰ درصد افزایش داشته است، اما صرف افزایش تسهیلات نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی همه ابعاد مسئله جمعیت باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش سهم تولد فرزند اول در مقایسه با فرزندان بعدی نشان می‌دهد بخشی از خانواده‌ها در شرایط فعلی به سمت الگوی تک‌فرزندی حرکت کرده‌اند و دغدغه‌های اقتصادی در این تصمیمات نقش دارد.

ضرورت حمایت پایدار از جوانان

درویشی با اشاره به وجود حدود ۱۴ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور، بر ضرورت تغییر رویکرد از مشوق‌های مقطعی به حمایت‌های پایدار تأکید کرد و گفت: سیاست‌های جمعیتی باید به گونه‌ای اجرا شود که جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده از حمایت‌های نهادی و مستمر برخوردار باشند.

وی اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و بازنگری در بخش‌هایی از آن را ضروری دانست و افزود: باید موانع موجود در مسیر ازدواج و فرزندآوری شناسایی و برای آنها راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا طراحی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان هشدار داد: بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، در صورت استمرار روند کنونی، کشور در سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ با رشد منفی جمعیت مواجه خواهد شد و پنجره جمعیتی نیز به طور کامل بسته می‌شود.

فرمانداران مأمور پیگیری برنامه‌های جمعیتی شدند

درویشی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه چندجانبه استانی در چارچوب طرح جمعیتی «فتحان» گفت: فرمانداران به عنوان رؤسای قرارگاه‌های شهرستانی باید اجرای این تفاهم‌نامه را در بالاترین سطح پیگیری کنند و برای رفع موانع موجود در مسیر ازدواج و فرزندآوری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف استفاده کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، پیوست جمعیتی داشته باشند و از اقدامات صرفاً اداری فاصله گرفته و با برنامه‌های خلاقانه و میدانی در این حوزه وارد عمل شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مسئله جمعیت نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست و هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را حل کند؛ بنابراین هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر برنامه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.