به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهروندان بوسنی و هرزگوین امروز یکشنبه برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رأی رفتند تا اعضای بوسنیایی، صرب و کروات شورای ریاست‌ جمهوری و همچنین نمایندگان نهادهای قانون‌گذاری در سطح کشور و ۲ نهاد تشکیل‌ دهنده این کشور را انتخاب کنند.

فرآیند رأی‌گیری از صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت. در این انتخابات برای نخستین بار در تمامی حدود ۴۵۰۰ شعبه، از سامانه‌های احراز هویت بیومتریک، اسکن برگه‌ های رأی و نظارت تصویری استفاده می‌شود.

برگه‌های رأی پس از اسکن، مستقیماً به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال می‌شوند و انتظار می‌رود نخستین نتایج از ساعت ۲۰ اعلام شود.

در این انتخابات، ۱۲ نامزد برای ریاست جمهوری جمهوری صربسکا رقابت می‌کنند و در میان نامزدهای شورای ریاست‌جمهوری نیز چهره‌های مطرحی از هر ۳ جامعه بوسنیایی، صرب و کروات حضور دارند.