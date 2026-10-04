موانع مهم واحدهای تولیدی بزرگ ایلام رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد عصر یکشنبه در جلسه رفع موانع تولید در استان اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این واحدها در خصوص مالیات مربوط به سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه هستند که بلافاصله تماس‌های لازم با دستگاه مربوطه انجام و و مقرر شد موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و حل شود.

وی افزود: همچنین واحدهای تولیدی در زمینه تسهیلات بانکی نیز مشکلاتی داشتتند که با رایزنی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد همکاری لازم از سوی بانک ها انجام شود؛ در ستاد نیز مصوب شد که پیگیری‌های لازم برای رفع این مشکل به‌سرعت انجام گیرد تا شاهد تأثیرات مثبت در روند تولید باشیم.

میرزاد با تأکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی آنان، از اولویت‌های اصلی استانداری ایلام محسوب می‌شود، تصریح کرد: هدف ما این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، زمینه برای تداوم تولید و اشتغال پایدار در استان فراهم شود.

وی گفت: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام‌شده، امیدواریم شاهد رونق هرچه بیشتر واحدهای تولیدی استان باشیم و هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات اداری یا مالی، از چرخه تولید خارج نشود.