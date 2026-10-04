کرج در آستانه یک رویداد فرهنگی گسترده

حمیدرضا حشمدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کرج، در نشست خبری روز فرهنگی کرج که در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، با تشریح برنامه‌های گرامیداشت روز فرهنگی کرج گفت: ۱۹ برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مختلف برای گرامیداشت روز کرج پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه صنایع دستی، برنامه‌های هنری، همایش‌های ورزشی و رویدادهای فرهنگی در کاخ سلیمانیه اشاره کرد.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت روز کرج با مشارکت مجموعه‌های مختلف در حال برگزاری است و تلاش شده ظرفیت دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر در این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌های روز کرج به گونه‌ای طراحی شده است که در طول چند روز ادامه داشته باشد و بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تاریخی شهر را پوشش دهد.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج با اشاره به برنامه‌های مربوط به دانش‌آموزان گفت: در برخی برنامه‌ها فرصت برای تجلیل از دانش‌آموزان فرهیخته و برگزیده فراهم خواهد شد، چراکه در یک برنامه چندساعته امکان پرداختن به همه ظرفیت‌های شهر وجود ندارد و به همین دلیل برنامه‌ها در قالب رویدادهای مختلف طراحی شده است.

حشمدار ادامه داد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه بازنشستگان دانشگاهی است که با میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه‌ها نیز در برنامه‌های روز کرج نقش فعالی دارند و تلاش شده است بخشی از ظرفیت علمی و فرهنگی مراکز آموزش عالی در این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

افتتاح حسینیه اعظم در پارک ایران کوچک

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج در ادامه از افتتاح حسینیه اعظم یا تکیه اعظم در پارک ایران کوچک خبر داد و گفت: این برنامه نیز در ادامه مجموعه برنامه‌های روز کرج برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این بنا از جمله بناهایی است که با موضوع کرج در پارک ایران کوچک احداث شده و می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی این مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.

حشمدار افزود: تلاش شده است در برنامه‌های امسال، علاوه بر اجرای برنامه‌های مناسبتی، بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی کرج نیز به مردم معرفی شود.

دستگاه‌ها داوطلبانه به برنامه‌های روز کرج پیوستند

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در برگزاری برنامه‌های روز کرج گفت: نکته قابل توجه در برنامه امسال این است که مجموعه‌هایی که شاید در ابتدا تصور نمی‌شد در برگزاری برنامه‌های روز کرج ورود کنند، خودشان برای مشارکت اعلام آمادگی کردند.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج ادامه داد: زمانی که این جریان فرهنگی آغاز شد، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف تلاش کردند به این حرکت بپیوندند و هر کدام به اندازه ظرفیت خود برای گرامیداشت روز کرج برنامه‌ای داشته باشند.

حشمدار تأکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز از جمله مجموعه‌هایی است که در این برنامه‌ها مشارکت کرده و برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با روز کرج وارد عمل شده است.

خانه و کرج در خانه هنرمندان

وی با اشاره به برنامه‌های هنری روز کرج گفت: برنامه «خانه و کرج» از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

حشمدار افزود: این برنامه به میزبانی خانه هنرمندان و با دبیری امیر کمالی برگزار می‌شود و بخش‌های متنوعی خواهد داشت.

وی گفت: بازار صنایع دستی، تجلیل از هنرمندان و اهدای برخی نقاشی‌ها و آثار هنری از جمله بخش‌های این برنامه است و تلاش شده است هنرمندان و فعالان فرهنگی کرج نیز در رویدادهای روز کرج حضور جدی داشته باشند.

جشنواره ورزشی بزرگداشت روز کرج

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج همچنین از برگزاری جشنواره ورزشی بزرگداشت روز کرج خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با میزبانی اداره ورزش و جوانان و همکاری جمعیت همیار برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه در سالن شهید کیانپور برگزار خواهد شد و یکی از بخش‌های ورزشی مجموعه برنامه‌های روز کرج است.

حشمدار ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز برنامه مفصلی برای بزرگداشت روز کرج تدارک دیده است که شامل همایش و نمایشگاه خواهد بود.

وی گفت: این برنامه در سالن مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و تلاش شده است ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز در برنامه‌های روز کرج مورد استفاده قرار گیرد.

رونمایی از سردیس استاد ذبیح‌الله زرندی

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج در ادامه از آیین رونمایی از سردیس استاد ذبیح‌الله زرندی خبر داد و گفت: این مراسم در منطقه بیلقان برگزار خواهد شد و چند ساعت برنامه برای آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پس از برگزاری بخش اصلی برنامه در بیلقان، بخش دیگری از برنامه در یک سالن نمایش کوچک در همین محدوده ادامه خواهد یافت و سخنرانی و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با استاد زرندی برگزار می‌شود.

حشمدار با اشاره به جایگاه این هنرمند در تاریخ فرهنگی کرج گفت: استاد ذبیح‌الله زرندی برای مردم کرج چهره‌ای شناخته‌شده است و بسیاری از شهروندان، رادیو کرج را با صدای او به یاد می‌آورند.

وی افزود: استاد زرندی برای فرهنگ و هنر کرج زحمات زیادی کشیده است و برگزاری این برنامه فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و نام او و معرفی بخشی از سرمایه‌های فرهنگی شهر به نسل جدید است.

اختتامیه برنامه‌ها در سالن نژادفلاح

حشمدار درباره برنامه روز ۲۰ مهرماه نیز گفت: روز بیستم مهرماه که به عنوان روز کرج گرامی داشته می‌شود، آیین اختتامیه مجموعه برنامه‌ها به میزبانی شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج در سالن شهیدان نژادفلاح برگزار خواهد شد.

وی افزود: در کنار برنامه‌های اصلی، چند برنامه جانبی نیز برگزار می‌شود که مجموع رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده برای گرامیداشت روز کرج را به ۱۹ برنامه می‌رساند.

نمایشگاه ۶۰ غرفه‌ای ظرفیت‌های بومی کرج

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج یکی از برنامه‌های مهم روز کرج را برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و صنایع دستی عنوان کرد و گفت: نخستین نمایشگاه در تالار و محوطه باز سالن شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود.

وی افزود: ویژگی مهم این نمایشگاه آن است که تمام مراحل آن با توانمندی اهالی همین شهر و تولیدات بومی کرج شکل گرفته است.

حشمدار ادامه داد: شهروندان در این نمایشگاه با حدود ۵۰ تا ۶۰ غرفه مواجه خواهند شد که در آنها سوغات، صنایع دستی و تولیدات کرج و روستاهای اطراف این شهر عرضه می‌شود.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های بومی، تولیدات محلی و توانمندی‌های مردم کرج است تا شهروندان علاوه بر حضور در برنامه‌های فرهنگی، با بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی و صنایع دستی شهر نیز آشنا شوند.

وی از برگزاری نمایشگاه دیگری در منطقه کیانمهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه به معرفی اقوام مختلف اختصاص دارد و بخشی از برنامه‌های فرهنگی روز کرج را تشکیل می‌دهد.

حشمدار افزود: نمایشگاه دیگری نیز در میدان اصلی شهر برگزار خواهد شد که موضوع آن معرفی اقوام مختلفی است که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: توجه به تنوع فرهنگی و قومی در برنامه‌های روز کرج، یکی از محورهایی است که تلاش شده در برنامه امسال مورد توجه قرار گیرد.

کاخ سلیمانیه میزبان رویدادهای فرهنگی

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج همچنین از برگزاری رویدادهای فرهنگی در کاخ سلیمانیه به عنوان نوزدهمین برنامه این مجموعه خبر داد و گفت: کاخ سلیمانیه از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ میزبان شهروندان خواهد بود و این برنامه تا روز ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مجموعه رویدادهای مختلف فرهنگی برگزار می‌شود و راهنمایانی نیز برای معرفی بناهای تاریخی کاخ سلیمانیه و دیگر آثار تاریخی حضور خواهند داشت.

حشمدار ادامه داد: در کنار معرفی بناهای تاریخی، برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله موسیقی و برنامه‌های جانبی نیز در کاخ سلیمانیه اجرا خواهد شد.

وی گفت: تلاش شده است کاخ سلیمانیه به عنوان یکی از ظرفیت‌های تاریخی کرج در جریان برنامه‌های روز کرج بیشتر به شهروندان معرفی شود و مردم فرصت حضور و آشنایی نزدیک‌تر با این مجموعه تاریخی را داشته باشند.

روز کرج؛ فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی شهر

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری کرج در پایان گفت: مجموعه برنامه‌هایی که برای روز کرج طراحی شده، تنها به یک مراسم محدود نمی‌شود، بلکه یک فرایند فرهنگی است که از چند روز قبل آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه پیدا می‌کند.

حشمدار افزود: مشارکت دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها، شهرداری، شورای شهر، هنرمندان، مجموعه‌های ورزشی و دیگر نهادهای اجتماعی نشان می‌دهد که روز کرج به یک برنامه جمعی تبدیل شده و هر مجموعه تلاش کرده است متناسب با ظرفیت خود در این رویداد نقش‌آفرینی کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، هنری و اجتماعی کرج و ایجاد زمینه‌ای برای حضور مردم در رویدادهایی است که با محوریت هویت و پیشینه این شهر برگزار می‌شود.