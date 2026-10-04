نوری: قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرد: قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکرده است. اگر با ماه گذشته مقایسه کنید به طور متوسط حدود دو سه درصد پایین‌تر هست و تورم کالاهای اساسی هم از همه پایین‌تر است.



وی افزود: ذخیره کالاهای اساسی بسیار خوب است.