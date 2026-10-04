به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه ها و مراسم ۱۳ آبان در ایلام اظهار کرد: مراسم ویژه ۱۳ آبان امسال از هشتم تا سیزدهم آبان در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود و در این ایام، بیش از ۳۰۰ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها شامل ویژه‌برنامه‌های تبیینی در مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و تجمعات مردمی است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تبیین آرمان‌های انقلاب و آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با ریشه‌های استکبارستیزی ملت ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: اوج این برنامه‌ها، راهپیمایی سراسری روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که در ۳۰ نقطه استان برگزار می‌شود و مردم ولایت‌مدار ایلام در این راهپیمایی، بار دیگر حمایت همه‌جانبه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری اعلام خواهند کرد.

وی گفت: مردم استان ایلام در این مراسم، حمایت جانانه خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز به نمایش خواهند گذاشت و امیدواریم با حضور پرشور مردم، این راهپیمایی به یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های استان تبدیل شود.