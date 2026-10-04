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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

۳۰۰ برنامه ویژه ۱۳ آبان در ایلام برگزار می‌شود

۳۰۰ برنامه ویژه ۱۳ آبان در ایلام برگزار می‌شود

ایلام - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام از برگزاری ۳۰۰ برنامه ویژه در مناطق مختلف استان همزمان با ایام ۱۳ آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه ها و مراسم ۱۳ آبان در ایلام اظهار کرد: مراسم ویژه ۱۳ آبان امسال از هشتم تا سیزدهم آبان در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود و در این ایام، بیش از ۳۰۰ برنامه در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ها شامل ویژه‌برنامه‌های تبیینی در مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و تجمعات مردمی است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تبیین آرمان‌های انقلاب و آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان با ریشه‌های استکبارستیزی ملت ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: اوج این برنامه‌ها، راهپیمایی سراسری روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است که در ۳۰ نقطه استان برگزار می‌شود و مردم ولایت‌مدار ایلام در این راهپیمایی، بار دیگر حمایت همه‌جانبه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری اعلام خواهند کرد.

وی گفت: مردم استان ایلام در این مراسم، حمایت جانانه خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز به نمایش خواهند گذاشت و امیدواریم با حضور پرشور مردم، این راهپیمایی به یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های استان تبدیل شود.

کد مطلب 6967818

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