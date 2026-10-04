درگیری میان اهالی دو روستای زیرکوه؛ ۱۷ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی ایجاد تنش و بروز درگیری میان اهالی دو روستای بیدخت و بهمن‌آباد، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده، ۱۷ نفر از افراد مؤثر در ایجاد و تشدید این وضعیت شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شدند.

دادستان شهرستان زیرکوه با تأکید بر ضرورت صیانت از نظم و امنیت عمومی بیان کرد: اجازه نخواهیم داد اختلافات و تنش‌های محلی به درگیری‌های گسترده‌تر، ایجاد ناامنی و تضییع حقوق سایر شهروندان منجر شود.

دهقان با اشاره به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) گفت: هرگونه رفتار و اقدامی که موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی شود، حسب مورد با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و دستگاه قضایی در برابر رفتارهای مخل نظم عمومی مماشات نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: رویکرد دادستانی در این موضوع، علاوه بر برخورد قانونی با عوامل مؤثر در ایجاد تنش، پیشگیری از تکرار درگیری و بازگرداندن آرامش پایدار به منطقه است.

دادستان شهرستان زیرکوه ادامه داد: روند رسیدگی به این موضوع همچنان ادامه دارد و دادستانی تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.

دهقان تأکید کرد: با هرگونه اقدام که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.