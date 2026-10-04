فکت چک؛ اخباری که ۱۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-اخراج دو دیپلمات ایرانی حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از نیویورک تحت فشار دولت آمریکا. منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه

-انتساب یک جاسوس اسرائیل در ایران به فارغ‌التحصیلی از دانشگاه امام صادق (ع). منبع تکذیبیه: دانشگاه امام صادق (ع)

-ادعای مضحک ترامپ درباره تاسیسات هسته‌ای ایران و ادعای کشت مواد مخدر در این مکان. منبع تکذیبیه: نمایندگی ایران در سازمان ملل

-بازرسی آژانس در ازای کاهش تحریم‌ها. منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه

-برنامه مسکو و واشنگتن برای توافق برسر ایران و اوکراین. منبع تکذیبیه: شورای امنیت روسیه

-افزایش قیمت برق در زمستان. منبع تکذیبیه: وزیر نیرو

-توقف فرایند واردات گوشی هوشمند درپی ایجاد محدودیت‌های پروازی. منبع تکذیبیه: سیدجواد حسینی کیا (نماینده مجلس)

-انتشار فراخوانی قدیمی از خرید سهام ایران خودرو. منبع تکذیبیه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو