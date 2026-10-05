جهانبخش میزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افزایش قیمت محصولات و هزینه‌های زندگی عشایر اظهار کرد: عشایر نیز بخشی از جامعه ایران هستند و طبیعی است که از شرایط اقتصادی و تورم تأثیر بپذیرند.

وی افزود: بخشی از هزینه‌های زندگی عشایر نیز تابع شرایط اقتصادی کشور است؛ به عنوان مثال سوخت مورد استفاده عشایر با قیمت بالاتری تأمین می‌شود و از سوی دیگر، محصولاتی مانند میوه و سایر اقلام مورد نیاز خود را از بازار خریداری می‌کنند و قیمت این کالاها نیز تابع شرایط بازار است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: وقتی تورم در جامعه وجود دارد، جامعه عشایری، روستایی و شهری همگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و نمی‌توان جامعه عشایری را از شرایط عمومی اقتصاد کشور جدا کرد.

خرید مستقیم از عشایر ۳۰ درصد ارزان‌تر است

میزاوند با اشاره به ظرفیت تولیدی جامعه عشایری گفت: اگر مردم محصولات خود را به صورت مستقیم از عشایر واقعی خریداری کنند، می‌توانند دست‌کم ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار کالا دریافت کنند.

وی بیان کرد: سازمان امور عشایر در حال راه‌اندازی شعبه‌های «ارمغان ایلی» است که جامعه عشایری سهامدار آن هستند و هدف این مجموعه نیز ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به این مراکز، محصولات اصیل عشایری از جمله گوشت تولیدشده در مناطق عشایری را با قیمت مناسب و بدون واسطه از تولیدکننده خریداری کنند.

بازارچه‌های دائمی عشایری در کلان‌شهرها ایجاد می‌شود

میزاوند درباره برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات روستایی و عشایری نیز گفت: در سال‌های گذشته نمایشگاه «روستا آباد» برگزار شد که با استقبال قابل توجه مردم همراه بود و بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از آن بازدید کردند.

وی افزود: اکنون تلاش می‌کنیم این موضوع را به شکل قانونمندتر دنبال کنیم و بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی که با شهرداری‌های کلان‌شهرها منعقد می‌شود، بازارچه‌های ویژه عرضه محصولات عشایری را در کلان‌شهرها راه‌اندازی کنیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران تأکید کرد: هدف ما این است که این بازارها و نمایشگاه‌ها از حالت مقطعی خارج شده و به بازارهای دائمی برای عرضه محصولات عشایری تبدیل شوند تا تولیدکننده بتواند به صورت مستمر با مصرف‌کننده ارتباط داشته باشد.

میزاوند با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی جامعه عشایری عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که در جامعه عشایری وجود دارد، اما هنوز به صورت کامل به فعلیت نرسیده، تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی است.

وی ادامه داد: تولید گوشت قرمز، ظرفیت‌های گردشگری، گیاهان دارویی و صنایع دستی از جمله حوزه‌هایی هستند که در جامعه عشایری ظرفیت بالایی دارند، اما برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها باید زنجیره ارزش آنها تکمیل شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: این زنجیره باید از مرحله تولید آغاز شود و فرآوری، بازاررسانی و بازاریابی را نیز دربر بگیرد؛ چراکه اگر محصول تولید شود اما فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و بازار مصرف مناسبی برای آن وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ارزش اقتصادی تولید از بین می‌رود.

میزاوند خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش تولیدات عشایری یکی از برنامه‌های مهم سازمان امور عشایر است و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف را به فرصت‌های اقتصادی پایدار برای جامعه عشایری تبدیل کنیم.