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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱

قرار دویست و هجدهم ماسالی‌ها در خیابان

قرار دویست و هجدهم ماسالی‌ها در خیابان

ماسال- در دویست و هجدهمین شب از تجمعات، ماسالی‌ها همچنان در خیابان حاضر شدند.

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فیلم: سجاد محمدی

کد مطلب 6968006

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