https://mehrnews.com/x3df8d ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6968006 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۱ قرار دویست و هجدهم ماسالیها در خیابان ماسال- در دویست و هجدهمین شب از تجمعات، ماسالیها همچنان در خیابان حاضر شدند. دریافت 17 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6968006 کپی شد مطالب مرتبط «قرار ۲۱۸» رشتیها؛ قدردانی مردم از زحمات پلیس در هفته ناجا گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب دویست و هجدهم لنگرودیها در میدان حضور پرشور مردم منطقه طبرسی مشهد در تجمعات شبانه حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در دویست و هجدهمین تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور ماسال
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