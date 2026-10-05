به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ایلام، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه مدیریت عالی استان به مقوله محیط‌زیست، این نگاه راهبردی را فرصتی ارزشمند برای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در این استان دانست.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های غنی تنوع زیستی و زیستگاه‌های ارزشمند ایلام تصریح کرد: راهبرد اصلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، حرکت به سمت حفاظت از طبیعت با مشارکت مردم است. اگر بتوانیم تمامی ذی‌نفعان را در فرآیند حفاظت دخیل کنیم، قطعاً ضریب پایداری و اثرگذاری اقدامات حفاظتی افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام، افزود: امیدواریم با حمایت‌های استاندار ایلام و همت مجموعه همکاران ما در اداره‌کل استان، شاهد تحولی ملموس در پایداری حفاظت از عرصه‌های طبیعی باشیم.

انصاری با تأکید بر اینکه محیط‌زیست در تقابل با توسعه نیست، اظهار داشت: اگر نگاه ما به توسعه، توسعه متوازن و همه‌جانبه باشد، محیط‌زیست یکی از ارکان اصلی آن خواهد بود. ما مسائل اقتصادی و اجتماعی را در کنار مؤلفه‌های زیست‌محیطی می‌بینیم؛ چرا که غفلت از محیط‌زیست، به توسعه‌ای ناپایدار منجر می‌شود که پیامدهای آتی آن گریبان‌گیر جامعه خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی ایلام، از برنامه‌ریزی برای تعریف پروژه‌های خاص در این استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر ایلام، این استان پتانسیل بالایی دارد که به‌عنوان پایلوت گردشگری سبز در سطح کشور مطرح شود. ما مصمم هستیم تا با برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده، پروژه‌های نمونه و الگو در حوزه حفاظت از محیط‌زیست طبیعی را در این استان اجرایی کنیم.