خروج سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب آب از مرزهای استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در تجلیل از خانواده شهدای محیط بانی با حضور معاون رئیس جمهور با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی منحصربه‌فرد این دیار اظهار داشت: استان ایلام با دارا بودن تنوع اقلیمی چهارفصل، ظرفیت‌های بی‌بدیلی در عرصه‌های زیستی و منابع خدادادی دارد که این گنجینه در کنار ۱۵ رودخانه دائمی، نه تنها ظرفیت بزرگی برای شکوفایی اقتصاد استان محسوب می‌شود، بلکه بستر اصلی تداوم حیات در منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه منابع آبی اشاره کرد و افزود: خروج سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب آب از مرزهای استان، یکی از چالش‌های اصلی است که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در پی مهار این منابع و هدایت آن به چرخه‌های ارزش‌آفرین نظیر کشاورزی، باغداری، گلخانه‌ها و همچنین توسعه گردشگری و ورزش‌های آبی هستیم.

استاندار ایلام با تبیین اولویت‌های توسعه‌ای استان بیان کرد: استراتژی ما در استان ایلام تمرکز بر توسعه متوازن و پایدار است که بر همین اساس اولویت‌های اصلی استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی در کنار ظرفیت‌های نفت و گاز تعریف شده است. ما بر این باوریم که توسعه صنعتی نباید با نادیده گرفتن ملزومات محیط‌زیستی همراه باشد و تجارب تلخ گذشته در سایر نقاط کشور نشان می‌دهد که عدم توجه به آمایش سرزمین در صنعتی‌سازی، تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

وی در پایان با تأکید بر پیوند ناگسستنی مردم ایلام با طبیعت و جنگل‌های بلوط، تصریح کرد: با توجه به تردد میلیونی زائران در استان و زیرساخت‌های طبیعی موجود، حفاظت از محیط‌زیست استان ایلام یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، ثروتی ماندگار برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.