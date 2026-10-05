سپاهان تیم کاملی در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان در پایان هفته هفتم لیگ برتر پس از انجام ۶‌ مسابقه و کسب ۱۰ امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفته است.

شاگردان محرم نویدکیا فصل را با پیروزی در خانه چادرملو آغاز کردند اما کابوس دیدارهای ۶ امتیازی با مدعیان قهرمانی خیلی زود از راه رسید؛ طلایی‌پوشان علی‌رغم ارائه یک نمایش خوب نتیجه را به تراکتور واگذار کردند.

سپس نوبت به استقلال رسید و سپاهان در برابر آبی‌پوشان تهرانی نیز امتیازی کسب نکرد؛ برتری خانگی در برابر گل‌گهر سیرجان، باعث شد کمی از فشارها کاسته شود.

یک تساوی نه چندان امیدوارکننده در آبادان در برابر نفت و برتری یک بر صفر در برابر استقلال خوزستان در اصفهان، دیگر نتایجی بود که سپاهان در ۶ بازی نخست فصل رقم زد.

هواداران محرم و هادی را به عنوان ۲ اسطوره قبول دارند

مهدی جعفرپور، پیشکسوت فوتبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم اظهار ;vn: فکر می‌کنم وقفه‌ای به‌خاطر فیفادی پیش آمد به سود سپاهان بود، شاید دلیل نتایج نه چندان خوب سپاهان در هفته‌های ابتدایی این بود که بازیکنان جدید با تیم هماهنگ نبودند.

وی افزود: در این تعطیلات بازی‌های‌ دوستانه برگزار شد و هماهنگی بهتری میان بازیکنان شکل گرفت، از این نظر این وقفه برای سپاهان خوب بود.

جعفرپور تصریح کرد: سپاهان از نظر کادر و بازیکنان تیم کاملی در اختیار دارد و مدعی قهرمانی است؛ بازیکنان جوان و خوبی به تیم اضافه شدند، باتجربه‌ها نیز حضور دارند.

پیشکسوت سپاهان گفت: شرایط بدنی و عدم هماهنگی دلیل نتایج سپاهان در ابتدای فصل بود؛ بازی‌های دوستانه خوبی برگزار شد و سپاهان از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان این که مربیان سپاهان در زمان حضور در مستطیل سبز لیدرهای خوبی بودند، خاطرنشان کرد: من از زمانی که با نویدکیا و عقیلی در سپاهان هم‌بازی بودم از آن‌ها شناخت دارم؛ رزومه‌ای که داشتند در این سال‌ها به آن‌ها کمک کرده است.

جعفرپور گفت: نسل مربیان فوتبال در حال تغییر است و نویدکیا و عقیلی نیز از همین نسل هستند؛ آن‌ها توانستند جو خوبی با هواداران ایجاد کنند و طرفداران سپاهان محرم و هادی را به عنوان ۲ اسطوره قبول دارند، امیدوارم همین پیوند و ارتباط بتواند به تیم کمک کند.