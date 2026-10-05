دستگیری ۲۴ سارق در اصفهان؛ ۸ خودرو و ۲ موتورسیکلت مسروقه کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با سرقت، عملیات‌های ویژه‌ای را در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآوردند.

وی با اشاره به نتایج این عملیات‌ها افزود: مأموران پلیس موفق شدند ضمن دستگیری ۲۴ سارق، ۲ دستگاه موتورسیکلت، ۸ دستگاه خودروی مسروقه و در مجموع ۷۰ فقره انواع سرقت را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در خصوص تفکیک آمار سرقت‌های کشف شده گفت: ۵۴ فقره سرقت داخل خودرو، ۷ فقره سرقت اماکن، ۷ فقره سرقت کابل و ۲ فقره سرقت کش‌روزنی از جمله موارد کشف شده در این عملیات‌هاست.

سرهنگ نیکبخت درباره متهمان دستگیر شده تصریح کرد: از مجموع دستگیرشدگان، ۹ نفر سارق اماکن خصوصی، ۷ نفر سارق داخل خودرو، ۵ نفر سارق کابل، ۲ نفر سارق موتورسیکلت و یک نفر سارق کش‌روزن هستند که پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی با تأکید بر اینکه برخورد قاطع با سارقان و تأمین امنیت و آرامش شهروندان اولویت پلیس است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های پیشگیرانه و عملیاتی با جدیت تداوم خواهد داشت.

سرهنگ نیکبخت در پایان از شهروندان خواست ضمن تجهیز منازل و خودروهای خود به تجهیزات ایمنی و ضدسرقت، هرگونه موارد مشکوک را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.