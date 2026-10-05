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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۳

تصادف ۲ خودرو در خیابان مشتاق اصفهان ۶ مصدوم داشت

تصادف ۲ خودرو در خیابان مشتاق اصفهان ۶ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ و چانگان در خیابان مشتاق اصفهان و مصدومیت ۶ نفر در این حادثه خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: حادثه تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و چانگان کراس، ساعت ۲۲:۴۰ شب گذشته (دوازدهم مهرماه) به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: این حادثه در خیابان مشتاق، نرسیده به پل شهرستان رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه تصریح کرد: در این تصادف ۶ نفر شامل ۳ مرد و ۳ زن مصدوم شدند که اقدامات اولیه درمانی برای آنان توسط تیم‌های امدادی انجام گرفت.

عابدی در پایان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه رانندگی پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان‌های امین و فارابی اصفهان منتقل شدند.

کد مطلب 6968144

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