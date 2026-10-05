رشد۵۰۰درصدی کشفیات قاچاق در اصفهان؛۳۷۰میلیارد وجوه کلاهبرداری مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند، صبح دوشنبه در دیدار با آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری که به مناسبت هفته انتظامی انجام شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های پلیس از ابتدای سال ۱۴۰۵ با رصد اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان عملیاتی در حوزه‌های سرقت، مواد مخدر، فضای مجازی و قاچاق کالا با هدف‌گذاری دقیق دنبال شده است.

ضبط ۱۰۰۲ قبضه سلاح در اصفهان طی ۶ ماه

سردار حسنوند با اشاره به جهش در مقابله با قاچاق کالا و احتکار گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. وی در حوزه سلاح و مهمات نیز تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون یک‌هزار و ۲ قبضه انواع سلاح کشف شده که شامل دو محموله ۷۵ و ۴۹ قبضه‌ای توسط عوامل معاند بوده است؛ شبکه قاچاق دیگری نیز هم‌اکنون تحت رصد اطلاعاتی پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از کشف ۷ تن مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: سه محموله شاخص شامل ۸۱۸، ۶۶۴ و ۷۴۰ کیلوگرم شیشه به همراه ۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم تریاک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

سردار حسنوند با اشاره به عملکرد پلیس فتا اظهار داشت: در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی، ۳۷۰ میلیارد تومان از حساب شهروندان توسط کلاهبرداران برداشت شده بود که با تماس به‌موقع مال‌باختگان با شماره ۰۹۶۳۸۰، تمامی این مبالغ توسط پلیس مسدود شد.

کاهش تصادفات و رکورد صلح و سازش

این مقام انتظامی درباره وضعیت ترافیکی استان گفت: با اقدامات فرهنگی، تصادفات فوتی ۵ درصد نسبت به میانگین کشوری و تصادفات جرحی و خسارتی ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین از ۷۵ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده، ۱۶ نقطه با همکاری شهرداری‌ها و راهداری ایمن‌سازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ مشاور در معاونت فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: از ابتدای سال ۴۶ هزار پرونده به این مراکز ارجاع شده که ۳۶ هزار مورد (معادل ۷۱ درصد) به صلح و سازش منجر شده است.

سردار حسنوند ابراز کرد: بانک اطلاعاتی دقیقی از اراذل و اوباش و سارقان (منزل، خودرو، موتورسیکلت و زورگیران) تهیه شده و تمامی قاتلان در استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و عزم پلیس برای برخورد قاطع با برهم‌زنندگان امنیت و آسایش شهروندان جدی است.