از نمایشگاه تأسیسات تا توسعه تولید؛ مسیر مبتکران گلدیران ادامه دارد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمان و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی تهران به پایان رسید؛ رویدادی که طی چهار روز، محل دیدار تولیدکنندگان، متخصصان، مشاوران و فعالان پروژه‌های ساختمانی بود و تصویری از شرایط امروز بازار و نیازهای پیش‌روی صنعت تأسیسات ارائه کرد.

یکی از موضوعات پررنگ این دوره، توجه بیشتر به ظرفیت‌های تولید داخلی بود؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های تأمین خارجی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و نگاه‌ها را به سمت توان فنی و زیرساخت‌های موجود در داخل کشور برده است.

مبتکران گلدیران نیز در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی‌های خود را در حوزه تجهیزات تهویه مطبوع ارائه کرد؛ اما آنچه در ادامه این حضور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، برنامه توسعه تولید و تمرکز بر چیلر و فن‌کویل است.

تمرکز بر عمق تولید

تولید یک تجهیز تخصصی مانند چیلر یا فن‌کویل، تنها به کنار هم قرار گرفتن قطعات محدود نمی‌شود. کیفیت نهایی محصول به مجموعه‌ای از فرآیندها، تجهیزات، دانش فنی و کنترل‌های مرحله‌ای وابسته است.

به همین دلیل، افزایش فضای تولید در مبتکران گلدیران با هدف ایجاد امکان برای گسترش همین فرآیندها دنبال می‌شود؛ فضایی که بتواند ظرفیت ساخت، مونتاژ، کنترل کیفیت و تست محصولات را افزایش دهد و امکان انتقال بخش‌های بیشتری از فرآیند تولید به داخل مجموعه را فراهم کند.

این رویکرد به‌ویژه در مورد چیلر اهمیت دارد؛ محصولی که پیچیدگی فنی و تنوع پروژه‌های آن، نیازمند زیرساخت و توان اجرایی متناسب با ظرفیت تولید است. در کنار آن، توسعه تولید فن‌کویل نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود تا بخش بیشتری از فرآیند ساخت این تجهیزات در داخل مجموعه انجام شود.

فضای بیشتر، برای فرآیند کامل‌تر

افزایش فضای تولید، زمانی معنا پیدا می‌کند که به بهبود فرآیند منجر شود.

برای مبتکران گلدیران، توسعه این فضا فرصتی برای افزایش ظرفیت و در عین حال، کنترل بیشتر بر مراحل مختلف تولید، از آماده‌سازی و ساخت تا مونتاژ، کنترل کیفیت و تست نهایی ایجاد می‌کند.

نتیجه مورد انتظار، صرفاً تولید تعداد بیشتری محصول نیست. هدف این است که با ایجاد زیرساخت مناسب، وابستگی به بخش‌هایی از زنجیره تأمین کاهش پیدا کند و سهم بیشتری از ارزش فنی و فرآیند ساخت محصول در داخل مجموعه شکل بگیرد.

نمایشگاه تمام شد؛ اما گفت‌وگو درباره آینده ادامه دارد

یکی از ارزش‌های نمایشگاه‌هایی مانند تأسیسات تهران، فقط در محصولاتی که در غرفه‌ها دیده می‌شوند خلاصه نمی‌شود. گفت‌وگو با فعالان بازار، آشنایی با نیازهای پروژه‌ها و بررسی روندهای صنعت، به تولیدکنندگان کمک می‌کند تصمیم‌های هوشمندانه و دقیق‌تری برای ادامه مسیر خود بگیرند.

بیست‌وپنجمین دوره نمایشگاه نیز از این منظر، فرصتی برای مبتکران گلدیران بود تا در کنار معرفی محصولات و توانمندی‌های خود، نگاه نزدیک‌تری به نیازهای بازار داشته باشد.

حالا با پایان نمایشگاه، بخش مهم‌تر این حضور آغاز می‌شود؛ بخشی که در آن، توسعه زیرساخت تولید و افزایش توان ساخت چیلر و فن‌کویل با اتکا به ظرفیت‌های داخلی دنبال می‌شود.

برای مبتکران گلدیران، این مسیر با افزایش فضای تولید متوقف نمی‌شود؛ بلکه توسعه این زیرساخت، زمینه افزایش ظرفیت، کنترل بیشتر فرآیندها و دستیابی به عمق بالاتری از تولید داخلی را فراهم می‌کند.

نمایشگاه یک نقطه برای گفت‌وگو بود؛ ادامه کار، در فضای تولید رقم می‌خورد.

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