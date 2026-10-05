ایلام نگین تنوع زیستی غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیموری صبح دوشنبه در تجلیل از خانواده شهدای محیط بانی در ایلام با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به غنای طبیعی این استان تصریح کرد: ایلام تنها یک سرزمین تاریخی با ریشه‌های کهن تمدنی نیست؛ بلکه از منظر تنوع زیستی، یک منطقه استثنایی محسوب می‌شود. وجود بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل‌های بلوط و اکوسیستم‌های آبی غنی با تنوع گونه‌ای بالا، ایلام را به یکی از غنی‌ترین زیستگاه‌های کشور تبدیل کرده است که نیازمند توجه ویژه است.

تیموری با بیان اینکه حفاظت بدون مشارکت مردم ابتر است، خاطرنشان کرد: در استان ایلام بستر مشارکت مردمی کاملاً فراهم است. همراهی جوامع محلی، انجمن‌های مردم‌نهاد، کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت که به خوبی ظرافت‌های جغرافیایی و زیستی منطقه را می‌شناسند، سرمایه بزرگی برای ماست. راهبرد ما در ایلام، گذار از حفاظت‌های مقطعی به سمت یک الگوی حفاظتی پایدار است که با تکیه بر مشارکت اجتماعی و توسعه گردشگری مسئولانه محقق خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبودهای زیرساختی اشاره کرد و افزود: با وجود تمامی ظرفیت‌ها، در حوزه زیرساخت‌های حفاظتی با چالش‌هایی مواجه هستیم. برای مثال، تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی موجود تناسبی با وسعت مناطق تحت مدیریت استان ندارد. امیدواریم با نگاه ویژه ریاست سازمان و حمایت‌های دولت در استان، شاهد تحولی در ایجاد پاسگاه‌های محیط‌بانی و نوسازی ساختمان‌های اداری باشیم تا شرایطی در شأن پرسنل خدوم محیط‌زیست فراهم شود.