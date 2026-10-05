۶ حادثه روز گذشته اصفهان ۱۱ مصدوم داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ۲۴ ساعت گذشته پایگاه‌های امداد و نجات این جمعیت اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته در مجموع ۶ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان گزارش شد که شامل ۴ حادثه جاده‌ای و ۲ مورد خدمات حضوری بوده است.

وی با اشاره به وضعیت مصدومان این حوادث افزود: در مجموع ۱۲ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که ۱۱ نفر از آن‌ها مصدوم شده بودند؛ از این تعداد، ۴ نفر جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به پایگاه‌های فعال در این عملیات‌ها تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های «ابیازن» نطنز (دو مورد)، «کرکس» نطنز، «نوغان» بوئین و میاندشت، «ملااحمد» نائین و «قلعه‌آقا» لنجان در این عملیات‌ها مشارکت داشتند و به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.