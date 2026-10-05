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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

سپهری: ۱۳ کارمند ایثارگر استان تهران در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند

سپهری: ۱۳ کارمند ایثارگر استان تهران در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تقدیر ۱۳ کارمند ایثارگر استان در جشنواره شهید رجایی با محوریت «طلوع ایثار» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تغییر رویکرد جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته، تمرکز صرفاً بر مدیران و رؤسای دستگاه‌ها نبود و از کارمندان، کارگران و افرادی که در دوران جنگ در کنار وظایف خود نقش ایثارگرانه داشتند نیز تقدیر شد.

وی افزود: شعار «طلوع ایثار» محور جشنواره امسال بود و تلاش شد افرادی که معمولاً در عرصه خدمت دیده نمی‌شوند اما در شرایط دشوار مسئولیت خود را با ایثار انجام داده‌اند، مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: برای انتخاب برگزیدگان، افراد بر اساس شاخص‌های مشخص و مستندات ارائه‌شده مورد بررسی قرار گرفتند و از میان ۸۰ نفر معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، ۱۳ نفر به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب و تقدیر شدند.

سپهری با اشاره به نمونه‌هایی از ایثار کارکنان در دوران جنگ گفت: معلم روستایی که در مسجد به دانش‌آموزان آموزش می‌داد، کارمند مجروح، آتش‌نشان حاضر در عملیات نجات، کارکنان آب و برق که برای بازگرداندن شبکه‌های آسیب‌دیده تلاش کردند و امدادگران و کادر درمان، نمونه‌هایی از افرادی هستند که در این جشنواره مورد توجه قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: تغییر ماهیت جشنواره با هدف تقدیر از جامعه خدمتگزار و ایثارگران گمنامی انجام شد که در شرایط دشوار، مسئولیت‌های خود را با فداکاری دنبال کردند.

کد مطلب 6968301

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