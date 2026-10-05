به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی با اعلام این خبر گفت: در جریان بازرسی‌ها و گشت‌زنی‌های مستمر، ۲۰ دستگاه استخراج رمزارز از باغ‌ویلایی در یکی از روستاهای اطراف قم و هفت دستگاه از یک واحد تجاری سنگ‌بری شناسایی و توقیف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم افزود: این اقدامات با پیگیری همکاران دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و کلانتری ۱۸ انجام شده است.

رفیعی ادامه داد: در پی شناسایی این دستگاه‌ها، تجهیزات غیرمجاز مربوط به اشتراک‌های برق، از جمله کابل و کنتور، به‌طور کامل جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با قاچاق برق و استخراج غیرقانونی رمزارز، گفت: استفاده غیرمجاز از شبکه برق می‌تواند به پایداری شبکه و تجهیزات توزیع آسیب برساند.