علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان زنجان در حوزه نساجی، پوشاک و کفش گفت: صنعت کفش هیدج یکی از ظرفیت‌های مهم زنجان در حوزه صنایع پوشاک محسوب می‌شود و در کنار صنعت نساجی، توانمندی‌های قابل توجهی در این بخش وجود دارد.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه کفش هیدج ظرفیت تبدیل شدن به یک برند ملی را دارد، گفت: تولیدکنندگان کفش هیدج در زمینه تولید کفش‌های روزمره و ورزشی در سطح کشور شناخته‌شده هستند و با برنامه‌ریزی، حمایت و تقویت زیرساخت‌های برندسازی می‌توان این ظرفیت را به یک برند ملی تبدیل کرد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تولید کفش در استان زنجان توسط واحدهای صنفی انجام می‌شود و این واحدها با وجود مقیاس نسبتاً کوچک، توانسته‌اند در زمینه تولید کفش‌های روزمره و ورزشی جایگاه مناسبی در بازار کشور به دست آورند.

معاون صنایع و امور صنایع سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان کفش استان در سطح کشور مطرح هستند، گفت: بخشی از تولیدات این واحدها علاوه بر بازار داخل استان، به سایر نقاط کشور عرضه می‌شود و حتی برخی تولیدکنندگان توانسته‌اند محصولات خود را به بازارهای خارج از کشور نیز برسانند.

ظرفیت تولید کفش هیدج نیازمند تقویت برند است

کلانتری با تأکید بر اینکه ظرفیت موجود در صنعت کفش هیدج می‌تواند به یک برند قدرتمند تبدیل شود، تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از این ظرفیت، صرفاً افزایش تولید کافی نیست و باید موضوعاتی مانند برندسازی، بازاریابی، طراحی، کیفیت، بسته‌بندی و توسعه بازار نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان استان در این حوزه ظرفیت‌های خوبی دارند، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به یک برند شناخته‌شده در سطح ملی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد سازوکارهای مناسب برای توسعه بازار است.

معاون صمت استان زنجان یکی از چالش‌های صنعت نساجی، پوشاک و کفش را ورود کالاهای قاچاق به بازار عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا در سال‌های گذشته یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان داخلی بوده و بخشی از بازار محصولات تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده است.

کلانتری با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و بازار افزود: افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه، شرایط بازار را تغییر داده است؛ از یک سو قدرت خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر، این شرایط می‌تواند فرصت‌هایی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی باید بتوانند از فرصت ایجادشده استفاده کنند و با ارتقای کیفیت، طراحی، تنوع و قیمت محصولات، قدرت رقابت خود را افزایش دهند.

معاون صنایع و امور صنایع سازمان صمت استان زنجان تأکید کرد: در کنار ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، توجه به برند نیز اهمیت زیادی دارد و تولیدکنندگان باید برای معرفی مناسب محصولات خود و ایجاد اعتماد در میان مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه برندسازی انجام دهند.

کلانتری با اشاره به ظرفیت صادراتی تولیدکنندگان استان گفت: برخی از تولیدکنندگان زنجانی سابقه صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف را دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت لازم برای حضور در بازارهای خارجی وجود دارد.

وی افزود: باید از تجربه تولیدکنندگانی که در بازارهای خارجی حضور داشته‌اند برای توسعه صادرات و معرفی برندهای استان استفاده کرد و زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات با نام و برند تولیدکنندگان زنجانی در بازارهای هدف عرضه شوند.

معاون صمت استان زنجان با تأکید بر اهمیت آموزش و طراحی در صنایع پوشاک و کفش اظهار کرد: در صنعت پوشاک، موضوعاتی مانند برش، طراحی و مد اهمیت بسیار زیادی دارد و در صنعت کفش نیز طراحی، کیفیت و هماهنگی محصول با نیاز و سلیقه بازار از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت تولیدکنندگان است.

وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که بتواند همزمان با حفظ کیفیت، محصولی متناسب با نیاز بازار، سلیقه مصرف‌کننده و تغییرات روز را تولید کند، از قدرت رقابت بیشتری برخوردار خواهد بود.

کلانتری با اشاره به ساختار واحدهای فعال در این بخش گفت: بسیاری از واحدهای صنفی فعال در حوزه کفش و پوشاک، واحدهای کوچک هستند و طبیعتاً مانند واحدهای بزرگ صنعتی امکان ایجاد تمام بخش‌های تخصصی مورد نیاز از جمله بازرگانی داخلی، صادرات، بازاریابی و برندسازی را به‌صورت مستقل ندارند.

تشکل‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند موتور توسعه برندهای کفش هیدج باشند

وی نقش تشکل‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های تخصصی را در این زمینه مهم دانست و افزود: این مجموعه‌ها می‌توانند در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و با ایجاد ساختارهای مشترک، زمینه توسعه برند، بازاریابی، آموزش، حضور در نمایشگاه‌ها و ایجاد مسیرهای صادراتی را فراهم کنند.

معاون صنایع و امور صنایع سازمان صمت استان زنجان خاطرنشان کرد: تجمیع ظرفیت واحدهای کوچک در قالب تشکل‌ها و مجموعه‌های تخصصی می‌تواند بخشی از ضعف‌های موجود در حوزه بازاریابی، برندسازی و صادرات را جبران کند.

کلانتری تأکید کرد: صنعت کفش هیدج از ظرفیت لازم برای حضور پررنگ‌تر در بازار کشور و حتی بازارهای خارجی برخوردار است و در صورت توجه همزمان به کیفیت، طراحی، آموزش، بازاریابی، برندسازی و توسعه صادرات، می‌توان زمینه تبدیل این ظرفیت به یک برند شناخته‌شده ملی را فراهم کرد.