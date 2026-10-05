https://mehrnews.com/x3dfgW ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲ کد مطلب 6968335 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲ فیلمی از محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در محور ایرانشهر- بمپور زاهدان- در این ویدیو محل درگیری و شهادت حافظان امنیت در محور ایرانشهر- بمپور ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6968335 کپی شد مطالب مرتبط نخستین تصاویر شهدای مازندرانی حمله تروریستی بمپور منتشر شد کتاب؛ پلی میان استعداد جوانان سیستان و بلوچستان و قلههای موفقیت اسامی ۲ مأمور شهید انتظامی در حمله تروریستی بمپور اعلام شد حمله تروریستی به گشت پلیس در بمپور؛ یک مأمور به شهادت رسید برچسبها ایرانشهر تروریسم عملیات تروریستی حمله تروریستی شهرستان بمپور
نظر شما