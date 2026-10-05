به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در همایش سکوهای اینترنتی که صبح امروز برگزار شد ، با تأکید بر ضرورت همکاری میان پلیس و فعالان اقتصادی گفت: امنیت و اقتصاد دو مقوله به‌هم‌پیوسته‌اند و هر جا امنیت برقرار باشد، زمینه برای فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید نیز فراهم‌تر خواهد بود.

وی در همایش سکوهای اینترنتی با تبریک هفته انتظامی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت داخلی، رکن اصلی فعالیت‌های مختلف در کشور است و فراجا و مجموعه‌های انتظامی با تلاش شبانه‌روزی در مرزها، شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی، زمینه آرامش و فعالیت مردم را فراهم می‌کنند.

رحیمی با اشاره به گسترش فضای مجازی در زندگی مردم گفت: یکی از بخش‌های مهم امنیت، امنیت سایبری و دیجیتال است که پلیس فتا مسئولیت اصلی آن را بر عهده دارد و سایر پلیس‌های تخصصی نیز متناسب با مأموریت خود و با هدایت و راهبری پلیس فتا، در تأمین امنیت حوزه‌های مختلف فضای مجازی نقش دارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: پلیس امنیت اقتصادی نیز در حوزه اقتصاد دیجیتال در کنار پلیس فتا فعالیت می‌کند و رویکرد ما در این حوزه، جامعه‌محوری، مردم‌مداری، حمایت و صیانت است.

وی ادامه داد: در کنار حمایت از فعالان اقتصادی و تجاری که فعالیت سالم دارند، وظیفه داریم از سرمایه و اعتماد مردم و مشتریانی که از خدمات سکوهای اقتصادی استفاده می‌کنند نیز صیانت کنیم.

رحیمی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند ارتباط و تعامل نزدیک میان پلیس و فعالان اقتصاد دیجیتال است و پلیس خود را در کنار فعالان اقتصادی و حامی آنها می‌داند.

فعالان اقتصادی در برابر جنگ اقتصادی نقش مهمی دارند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فعالان اقتصادی، کسبه، بازاریان و همه کسانی که در حوزه تجارت فعالیت می‌کنند، در شرایط فعلی مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید نقش خود را در مقابله با فشارهای اقتصادی ایفا کنند.

وی با انتقاد از انتشار لحظه‌ای قیمت ارز و برخی کالاها در برخی رسانه‌ها و سکوها اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، انتشار مداوم و بعضاً هیجانی قیمت‌ها می‌تواند بر فضای اقتصادی و انتظارات مردم اثر بگذارد و باید نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.

رحیمی افزود: دشمن تلاش می‌کند فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را ناامن نشان دهد و بر مشکلات موجود بیفزاید؛ بنابراین همه بخش‌های جامعه، به‌ویژه فعالان اقتصادی، باید نسبت به شرایط موجود مسئولانه‌تر عمل کنند.

وی گفت: پلیس امنیت اقتصادی خود را در کنار فعالان اقتصادی می‌داند و هدف ما این است که با همکاری و هم‌افزایی، زمینه رونق اقتصادی، تولید و فعالیت سالم اقتصادی در کشور تقویت شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: پلیس و فعالان اقتصادی باید دست در دست یکدیگر برای تقویت امنیت، حمایت از مردم و کاهش فشارهای اقتصادی تلاش کنند و هر بخش متناسب با مسئولیت خود در مسیر اعتلای کشور نقش‌آفرینی داشته باشد.