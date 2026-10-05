بردیا عالی‌محمدی، دانش‌آموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید اژه‌ای ۲ ناحیه ۵ اصفهان، امسال توانست با کسب رتبه ۴۱ منطقه یک و ۱۱۳ کشوری در رشته تجربی، جایگاه برتر آموزشی استان را کسب کند.

وی در گفتگو با مهر، در پاسخ به احساس خود پس از دیدن نتایج گفت: طبیعی است که اولین احساس، خوشحالی و آرامش بعد از یک دوره طولانی و سخت بود. چند سال برای این هدف تلاش کرده بودم و ماه‌های پایانی فشار زیادی داشت. قبل از هر چیز خدا را شکر کردم و بعد یاد خانواده‌ام افتادم؛ چون این موفقیت حاصل تلاش یک نفر نیست و مادرم در تمام این مسیر همراه من بودند.

این رتبه برتر کنکور تجربی درباره نگاهش به رتبه‌های کنکور اظهار کرد: من همیشه سعی می‌کردم به‌جای فکر کردن به رتبه، روی کاری که باید انجام بدهم تمرکز کنم. هدفم کسب رتبه خوب بود اما نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم. یکی از نکات مهم این است که داوطلب نتیجه را کنترل نمی‌کند، بلکه عملکرد خودش را کنترل می‌کند. اگر هر روز وظیفه‌ای را که برای خودتان تعیین کرده‌اید درست انجام دهید، نتیجه هم تا حد زیادی حاصل می‌شود.

عالی‌محمدی درباره ساعت مطالعه‌اش نیز تأکید کرد: در ماه‌های منتهی به کنکور بین ۷ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم. البته فکر نمی‌کنم صرفاً تعداد ساعت تعیین‌کننده باشد. کیفیت مطالعه، استمرار، تست‌زنی و تحلیل آزمون‌ها بسیار مهم‌تر است. موفقیت معمولاً یک اتفاق ناگهانی نیست. شاید دیگران فقط روز اعلام نتایج را ببینند، اما پشت آن نتیجه، ماه‌ها و سال‌ها تلاش قرار دارد.

این رتبه برتر در ادامه به نقش کلیدی شطرنج در موفقیت خود اشاره کرده و ابراز کرد: کلاس هشتم در مسابقات جهانی UCMAS مدال طلا گرفتم و در شطرنج هم مقام‌های استانی و کشوری دارم. شطرنج به من یاد داد قبل از هر تصمیمی فکر کنم، عجله نکنم، شرایط را تحلیل کنم و اگر یک حرکت اشتباه انجام دادم، بازی را رها نکنم و تا آخر ادامه بدهم. این ویژگی‌ها در دوران کنکور کمک زیادی به من کرد. در شرایط سخت، احساسات نباید جای تحلیل را بگیرند.

عالی‌محمدی در خصوص وضعیت آموزشی اصفهان و کاهش تعداد رتبه‌های تک‌رقمی افزود: نمی‌توان یک دلیل قطعی بیان کرد اما از نگاه یک دانش‌آموز، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر است. تغییرات شرایط کنکور و افزایش رقابت بین دانش‌آموزان سراسر کشور جدی است. امروز دانش‌آموزان به منابع متنوع دسترسی دارند و رقابت شدیدتر شده است. باید روی شناسایی استعدادها از سال‌های پایین‌تر کار شود. دانش‌آموز مستعد اگر از قبل مسیر درستی برای مهارت تست‌زنی و مدیریت زمان پیدا کند، موفق‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به نابرابری در امکانات گفت: همه دانش‌آموزان به یک اندازه از مشاوره و منابع باکیفیت برخوردار نیستند. همچنین اثرات و تبعات جنگ بر استان اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها را هم نباید از نظر دور داشت. به نظرم مسئولان آموزشی استان باید نتایج امسال را با سال‌های گذشته دقیق‌تر بررسی کنند و ببینند در چه درس‌ها و چه پایه‌هایی بیشترین افت اتفاق افتاده است.

عالی‌محمدی که اکنون در میان دوراهی انتخاب رشته دندانپزشکی و داروسازی است، اولویت خود را علاقه شخصی و آینده شغلی دانست و تصریح کرد: برای من فقط بحث رتبه یا اسم دانشگاه مطرح نیست؛ نوع فعالیت حرفه‌ای و اینکه در کدام رشته می‌توانم موفق‌تر باشم اهمیت دارد. دانشگاه تهران یکی از گزینه‌های مورد علاقه من است و امیدوارم بتوانم از دانشی که به دست می‌آورم برای خدمت به جامعه استفاده کنم.

وی به داوطلبان سال آینده توصیه کرد: خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، برنامه‌ای داشته باشید که واقعاً بتوانید به آن عمل کنید، تست زدن بدون تحلیل کافی نیست، نقاط ضعف خودتان را بشناسید و از آن‌ها فرار نکنید. این رتبه برای من پایان راه نیست؛ شروع یک مسیر جدید است.