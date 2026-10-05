ضرورت ایجاد یک پدافند گفتمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: رئیس‌جمهور تروریست آمریکا که دستش به خون رهبر شهیدمان و بسیاری از هموطنان‌مان آلوده است در طول یک سال گذشته سعی کرده است هر روز با اقدامات رسانه‌ای نسبت به اهداف شوم خود، جامعه مخاطب چه در داخل کشور و چه بیرون را مورد هجمه و آسیب قرار دهد. او برای این کار خود یک نقشه مشخص دارد و سعی می‌کند با انتشار پیام‌هایی در توییتر، سوشال تروث، اینستاگرام و... در قالب جنگ روانی و شناختی مد نظرش مسیر را در پیش بگیرد. در مقابل همچون جنگ نظامی ما نیاز داریم تا در برابر القائات و دروغ‌های پی‌ در پی ترامپ یک برنامه‌ریزی بنیادین و یک پدافند گفتمانی صورت دهیم. در واقع با توجه به وضعیت ترکیبی جنگ‌های نوین، در کنار پدافند موشکی، نیاز مبرم به «پدافند گفتمانی» در شرایط امروز بسیار حیاتی است.

واژه‌ها در جنگ شناختی، حکم گلوله را دارند. نبود سامانه‌ای هوشمند برای تنظیم‌گری روایت‌ها و یکسان‌سازی رجزخوانی‌ها، توان دفاع زبانی ما را فرسایش می‌دهد. این سامانه نه باری ساختاری، بلکه رگولاتوری برای هم‌افزایی واژگانی و تبدیل تکثر بی‌برنامه به وحدت جمعی اثرگذار در برابر تهدیدات است. رسانه‌های دشمن امروزه با تکنیک «برجسته‌سازی»، قابی محدود از یک رویداد را تکرار می‌کنند تا معنایی خاص را القا کنند. این انتخاب جهت‌دار همزمان با «حذف» یا کوچک‌نمایی حقایق رقیب همراه است. بنابراین، هیچ رسانه‌ای بی‌طرف نیست و آنچه ما می‌بینیم، واقعیتی برساخته و ناقص است که آگاهانه جایگزین حقیقت مطلق می‌شود. حالا نکته اینجاست که الزامات شکل‌گیری یک پدافند گفتمانی در برابر حملات دشمن چیست و چه الزاماتی باید رعایت شود؟

الف) تولید محتوای بنیادین و پیش‌دستانه

بدون داشتن یک «هسته سخت» از حقایق و ارزش‌ها، پدافند تنها به واکنش تبدیل می‌شود، در حالی که پدافند واقعی باید پیش‌دستی باشد. در واقعیت ماجرا نباید منتظر ماند تا دشمن کاری را صورت دهد و سپس ما دست به اقدام بزنیم بلکه باید پیش‌دستانه و قاعده‌مند ما طرف مقابل را به ایجاد پدافند مجبور کنیم.

ب) تدوین روایت اصلی

ما نباید منتظر بمانیم تا دشمن چیزی بگوید و سپس آن را تکذیب کنیم. الزام اول، داشتن یک روایت مقتدرانه، منسجم و جذاب از خودمان است که جای خالی را پر کند.

ج) شناخت ابزار و الگوی دشمن

باید مکانیسم‌های روان‌شناختی دشمن مانند تکنیک‌های برجسته‌سازی که اشاره شد، یا استفاده از سوءاستفاده از احساسات را عمیقا بشناسیم تا به محض شروع حمله، نوع آن را شناسایی کنیم. وضع فعلی حکایت از عدم شناخت عمیق ما نسبت به این موضوع دارد و همین موجب شده است تا در برابر پاتک‌های شناختی دشمن حیله‌گر اقدام سریع صورت نگیرد.

د) تسلط بر الگوریتم‌ها

پدافند باید بداند که پیام‌ها چگونه در شبکه‌های اجتماعی توزیع می‌شوند. شناسایی سریع «ترندهای منفی» و تولید سریع محتوای مقابله‌ای الزامی است. در کنار آن تنوع در پلتفرم و زبان هم جزو مولفه‌های حیاتی است. پدافند نباید فقط در رسانه‌های سنتی یا فارسی‌زبان باشد. تولید محتوا باید به زبان‌های جهانی و در قالب‌های مدرن (ویدئوهای کوتاه، اینفوگرافیک و پادکست) باشد تا از لایه‌های مختلف مخاطب عبور کند.