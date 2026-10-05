اقبال خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۰ نوآموز با نیازهای ویژه در کردستان تحت پوشش برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند و تلاش می‌کنیم از نیروهای توانمند و متخصص در دوره پیش‌دبستانی استفاده کنیم.

وی افزود: آموزش و پرورش استثنایی از همان سال‌های ابتدایی در کنار کودکان با نیازهای ویژه قرار دارد و تلاش می‌کند متناسب با شرایط و توانایی‌های هر کودک، زمینه آموزش و رشد او را فراهم کند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه نباید توانمندی این کودکان نادیده گرفته شود، تصریح کرد: هر کودک دارای نیاز ویژه می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت خود را طی کند و در صورت برخورداری از آموزش، حمایت و فرصت‌های مناسب، به سطح قابل توجهی از استقلال و مهارت‌های زندگی دست پیدا کند.

فراهم کردن فرصت برای شکوفایی استعدادها

خانی ادامه داد: هدف آموزش و پرورش استثنایی تنها ارائه آموزش‌های پایه نیست، بلکه تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا استعدادهای کودکان شناسایی و تقویت شده و مهارت‌هایی را فرا بگیرند که در ادامه مسیر زندگی و حتی آینده شغلی آنان مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای توانمند، فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و همراهی خانواده‌ها از عوامل مهم در فرآیند توانمندسازی کودکان با نیازهای ویژه است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: نگاه ما به این کودکان باید مبتنی بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنان باشد؛ چراکه هر کدام از آنها استعدادهایی دارند که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب می‌توانند به شکوفایی برسند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم «روز غنچه‌ها» در پیش‌دبستانی استثنایی توحید سنندج افزود: چنین برنامه‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط برای کودکان، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط میان خانواده‌ها، مربیان و مجموعه آموزش و پرورش استثنایی فراهم می‌کند.

خانی تأکید کرد: همراهی خانواده‌ها در کنار تلاش مربیان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی می‌تواند مسیر رشد و توانمندسازی کودکان با نیازهای ویژه را هموارتر کند.