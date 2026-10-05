یک انتصاب در فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی، در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات مجید احمدی در طول دو سال مسئولیت در حوزه روابط عمومی و بین‌الملل فرهنگستان قدردانی شد.

سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در این مراسم با قدردانی از فعالیت‌های احمدی، روحیه مسئولیت‌پذیری، پیگیری و تلاش مستمر ایشان را مورد توجه قرار داد و اقدامات انجام‌ شده در حوزه اطلاع‌رسانی، توسعه ارتباط با رسانه‌ها، انعکاس فعالیت‌های علمی فرهنگستان، ساماندهی محتوای پایگاه اطلاع‌رسانی و برگزاری برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف را ارزشمند دانست.

در ادامه، سیدحمید حسینی که پیش از این نیز با فرهنگستان همکاری داشته است، به عنوان مشاور در امور رسانه، روابط عمومی و امور بین الملل این نهاد علمی معرفی شد.

حسینی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت مجید احمدی، فعالیت‌های صورت‌ گرفته در حوزه روابط عمومی را قابل توجه و ارزشمند دانست و بر تداوم مسیر اطلاع‌رسانی و تقویت ارتباطات رسانه‌ای فرهنگستان تأکید کرد.

در این مراسم همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی فرهنگستان برای توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و تقویت ارتباطات تأکید شد.

در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاش‌های احمدی تجلیل و حکم حسینی نیز به ایشان اعطا شد.