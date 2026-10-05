به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله لاهوتی، سرپرست هیئت تیراندازی استان البرز، در مجمع سالانه این هیئت که با حضور سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی، و مسئولان ورزش استان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان البرز برگزار شد، اظهار کرد: البرز به دلیل ظرفیت‌های گسترده ورزشی، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و تلاش می‌کنیم این ظرفیت در رشته تیراندازی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دوره مدیریتی جدید، رویکرد هیئت بر پذیرش مسئولیت، شناسایی مشکلات و حرکت برای حل مسائل موجود استوار بوده و تلاش کرده‌ایم با همراهی مجموعه ورزش استان، مسیر توسعه تیراندازی را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

سرپرست هیئت تیراندازی البرز با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های این رشته گفت: پس از بازدید از سالن مالک‌اشتر و بررسی شرایط موجود، روند بازسازی و تکمیل این مجموعه با جدیت دنبال شد و تلاش کردیم کار را صرفاً به منابع دولتی و فرآیندهای اداری محدود نکنیم.

لاهوتی ادامه داد: بخشی از اقدامات عمرانی انجام‌شده در این مجموعه با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت‌های مالی فراهم‌شده توسط هیئت به سرانجام رسید تا روند آماده‌سازی سالن با سرعت بیشتری پیش برود.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را راه‌اندازی سیبل‌های الکترونیکی عنوان کرد و گفت: ورزشکاران البرزی طی حدود ۱۰ سال گذشته برای تمرین با تجهیزات الکترونیکی ناچار بودند به استان‌های همجوار از جمله تهران مراجعه کنند، اما با تکمیل تجهیزات سالن مالک‌اشتر، این امکان در داخل استان فراهم شده است.

ورزشکاران البرزی دیگر برای تمرین به استان‌های همجوار نمی‌روند

سرپرست هیئت تیراندازی البرز افزود: تکمیل سالن مالک‌اشتر و تجهیز آن به سیبل‌های الکترونیکی، شرایط مناسب‌تری برای تمرین ورزشکاران حرفه‌ای فراهم کرده و امیدواریم این زیرساخت‌ها زمینه ارتقای سطح فنی تیراندازان البرزی و حضور موفق‌تر آنها در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

لاهوتی با تأکید بر نقش همدلی اعضای هیئت در پیشبرد برنامه‌ها گفت: انگیزه و شور ایجادشده در مجموعه تیراندازی استان، مسیر فعالیت‌ها را تقویت کرده و امیدواریم این روند با قدرت ادامه پیدا کند.

سالن تیراندازی فردیس در آستانه بهره‌برداری

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های تیراندازی در شهرستان‌های البرز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، تمرکز امکانات در مرکز استان و دشواری رفت‌وآمد ورزشکاران شهرستان‌ها بود؛ به همین دلیل توسعه سالن‌های شهرستانی را در دستور کار قرار دادیم.

سرپرست هیئت تیراندازی با سلاح استان البرز بیان کرد: عملیات مربوط به سالن ورزشی فردیس طی دو ماه تا دو ماه و نیم گذشته با جدیت آغاز شد و مجموعه هیئت استان در کنار مسئولان شهرستان، پیگیری مستمر برای تکمیل این پروژه انجام داد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی این سالن افزود: با پیگیری‌های مستمر و حضور شبانه‌روزی عوامل اجرایی، سالن فردیس به مرحله بهره‌برداری رسیده و امروز شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها هستیم.

سالن اشتهارد ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

لاهوتی همچنین از پیشرفت ۸۰ درصدی سالن تیراندازی شهرستان اشتهارد خبر داد و گفت: تلاش داشتیم این سالن نیز همزمان به بهره‌برداری برسد، اما برخی فرآیندهای اجرایی و اداری موجب شد افتتاح آن به زمان دیگری موکول شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه مربوط به این پروژه تهیه شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است. با توجه به فاصله شهرستان اشتهارد از مرکز استان و استقبال مردم منطقه از این رشته، تجهیز این سالن در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست هیئت تیراندازی با سلاح البرز خاطرنشان کرد: عملیات تجهیز سالن اشتهارد انجام شده و این مجموعه اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با تکمیل اقدامات باقی‌مانده، دومین سالن از مجموعه سه سالن پیش‌بینی‌شده در استان نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

هدف‌گذاری برای حضور تیراندازان البرزی در سکوهای بین‌المللی

لاهوتی با قدردانی از همراهی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و فدراسیون تیراندازی گفت: حمایت و هماهنگی مسئولان فدراسیون و اداره کل ورزش استان در پیگیری مسائل هیئت نقش مؤثری داشته و خروجی این همکاری‌ها به ورزشکاران، مربیان و داوران البرزی خواهد رسید.

وی تأکید کرد: مسیر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران با جدیت ادامه خواهد داشت و هدف اصلی هیئت این است که با فراهم شدن امکانات مناسب، شاهد حضور پررنگ‌تر تیراندازان البرزی در سکوهای ملی و بین‌المللی باشیم.