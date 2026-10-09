محمد زنوزی‌راد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت‌های نظام سلامت در حوزه مراقبت از نوزادان اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت پس از انقلاب، کاهش قابل توجه مرگ‌ومیر نوزادان بوده است.

وی افزود: زمانی که من فارغ‌التحصیل شدم، از هر هزار نوزادی که متولد می‌شدند، حدود ۲۵ نوزاد فوت می‌کردند، اما با تلاش‌های گسترده انجام‌شده در حوزه سلامت، این شاخص در کشور به کمتر از ۱۰ در هزار رسیده است.

زنوزی‌راد ادامه داد: رسیدن به این عدد نیازمند تلاش سنگین و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات پزشکی بود و ایران در منطقه مدیترانه شرقی از نخستین کشورهایی بود که توانست به این سطح از کاهش مرگ‌ومیر نوزادان دست پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت برخی کشورهای آفریقایی گفت: در بسیاری از کشورهای آفریقایی، حتی در کشورهایی که از شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند، میزان مرگ‌ومیر نوزادان همچنان بسیار بالاتر از ایران است و در بهترین شرایط نیز در برخی کشورها این شاخص به کمتر از ۲۰ در هزار نرسیده است.

توسعه دانش و تجهیزات تخصصی مراقبت از نوزادان

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران تصریح کرد: امروز در حوزه سلامت نوزادان، کشور از ظرفیت‌های تخصصی قابل توجهی برخوردار است؛ از جمله تربیت فوق‌تخصص نوزادان و پرستاران ویژه مراقبت از نوزادان که نقش مهمی در کاهش مرگ‌ومیر داشته‌اند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد استفاده در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان نیز در داخل کشور تولید می‌شود و کشور در زمینه دانش فنی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه ظرفیت توسعه و حتی صادرات دارد.

هشدار درباره خوددرمانی و مصرف بی‌رویه دارو

زنوزی‌راد در ادامه با اشاره به موضوع خوددرمانی در خانواده‌ها گفت: یکی از مسائل مهمی که باید درباره آن به مردم هشدار داد، مصرف خودسرانه دارو و مراجعه نکردن به پزشک است.

وی افزود: این تصور که «اگر نزد پزشک برویم، حتماً برای ما داروی زیادی تجویز می‌کند» یک باور نادرست است و پزشکان کودکان تلاش می‌کنند نسخه‌ها تا حد امکان کوتاه و منطقی باشد.

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران تأکید کرد: یکی از اهداف ما این است که با تغییر رفتار سلامت، مردم حتی در زمان بیماری نیز از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند.

مخالفت با نسخه‌های شلوغ و داروهای غیرضروری

وی گفت: ما با نسخه‌های شلوغ، تجویز داروهای گران‌قیمت و مصرف داروهایی که صرفاً به دلیل تبلیغات یا رواج در بازار مورد استقبال قرار گرفته‌اند، مخالف هستیم.

زنوزی‌راد خاطرنشان کرد: این موضوع حتی درباره برخی فرآورده‌هایی که در قالب طب سنتی عرضه می‌شوند نیز صدق می‌کند و هر ماده یا دارویی باید بر اساس شواهد علمی و نیاز واقعی بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به مصرف دارو تأکید کرد و گفت: هدف اصلی باید پیشگیری، درمان صحیح و پرهیز از مصرف داروهای غیرضروری باشد.