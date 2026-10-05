دستگیری کلاهبردار ۱۲۰ میلیاردی در الیگودرز؛ کشف ۵۳۰ سکه تقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی ارجاع چند فقره شکایت مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش سکه‌های تقلبی تحت عنوان سکه‌های باستانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان الیگودرز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی الیگودرز افزود: مأموران پلیس در جریان تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

کشف ۵۳۰ قطعه سکه تقلبی

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این فرد، ۵۳۰ قطعه سکه تقلبی که به‌صورت ماهرانه‌ای جعل شده بودند، کشف شد.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه متهم این سکه‌های فاقد ارزش را به‌عنوان آثار باستانی اصیل معرفی کرده بود، گفت: این فرد با همین شگرد مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده است.

پرونده متهم در اختیار مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات جرم، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

وی در پایان با هشدار به شهروندان گفت: افراد سودجو با وعده‌های دروغین و تبلیغات وسوسه‌انگیز در پی کسب منافع نامشروع هستند؛ بنابراین شهروندان از خرید اشیای عتیقه و تاریخی از افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.