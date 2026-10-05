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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

تسویه مطالبات گندم‌کاران کوهدشتی

تسویه مطالبات گندم‌کاران کوهدشتی

کوهدشت- فرماندار کوهدشت از تسویه مطالبات گندم‌کاران این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان کوهدشت با حضور سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی و ساماندهی حوزه آرد و نان، از تلاش‌های متولیان این بخش تقدیر کرد و اظهار داشت: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در فرآیند تحویل گندم و پیگیری مطالبات به‌حق کشاورزان و گندم‌کاران منطقه، اقدامات شایسته و مؤثری انجام داده است.

قدردانی از خدمات‌رسانی در ایام اربعین

وی با اشاره به خدمات‌رسانی در ایام اربعین حسینی افزود: حضور فعال و پشتیبانی مجموعه غله استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و همراهی همه‌جانبه این مجموعه، شایسته تقدیر و قدردانی است.

تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در ساماندهی بازار

فرماندار کوهدشت همچنین به نقش دستگاه‌های نظارتی در ساماندهی بازار اشاره کرد و گفت: رسیدگی سریع و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های تعزیراتی توسط اداره تعزیرات حکومتی، گامی ارزشمند در راستای نظم‌بخشی به این حوزه است.

ناصری خاطرنشان کرد: عملکرد مؤثر دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها، شایسته تقدیر است.

کد مطلب 6968563

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    نظرات

    • آزادبخت IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      برای ما که نشد🙁

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