به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در نخستین رویداد هم‌تا (روایت نوآوری و هم‌آفرینی برای گره‌گشایی) با موضوع طرح هم‌گام، با بیان اینکه برای حل مسائل امروز نمی‌توان با مدل و تجربه گذشته اقدام کرد، افزود: قطعاً برای موفقیت در حل مطالبات ذی‌نفعان و حل مسائل باید با رویکرد اجماع، هم‌فکری و همکاری عمل کنیم.

وی با بیان اینکه طرح همگام و ابزارهای الکترونیکی آن ظرفیت خوبی برای پرداخت دیون کارفرمایان دارند، گفت: پول نشان‌دار که در طرح همگام مورد استفاده است، در اقتصاد ملی کشور کمتر شناخته شده بود. اما در بازار امروز این ابزار به رسمیت شناخته شده است و اتفاقاً ابزاری قوی است که ضمانت دارد و کمک‌حال کارفرمایان است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: ما اراده کرده‌ایم که از طریق طرح همگام سالانه ۲۰۰ همت کسب کنیم و این منابع برای درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. کارفرمایی که بدهی معوق به سازمان دارد، با استفاده از طرح همگام، این بدهی را به دارایی برای سازمان تبدیل می‌کند و صرف درمان می‌شود.

محمدی تصریح کرد: در طرح همگام فشاری متوجه کارفرما نیست، تورم‌زا نیست و برعکس، مولد است و در زنجیره تولید استفاده می‌شود. در این طرح ارزش اعتبار افزایش پیدا می‌کند و به کارفرما هم کمک خواهد شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی درگاه وصول اعتباری در سازمان تأمین اجتماعی گفت: اولین ثمره طرح همگام است که ابزارهای پرداختی متنوعی برای کارفرمایان توسعه می‌دهد. کارفرما با اعتبار نزد بانک می‌تواند از تسهیلات مالی برای ایفای تعهدات خود به سازمان استفاده کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در طرح همگام از ظرفیت های جدیدی استفاده خواهد شد و امکان استفاده اشخاص حقیقی از طرح همگام نیز فراهم شده است و در تلاش و رایزنی هستیم تا در کنار بانک رفاه کارگران و بانک تجارت، بانک‌های بزرگ دیگر نیز به این طرح بپیوندند.

در نخستین رویداد همتا که با موضوع بررسی عملکرد طرح همگام با حضور سرپرست، معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل بانک تجارت، نماینده بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگان انجمن های درمانی، دارویی، نظام اقتصادی و سلامت کشور برگزار شد.

مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها به‌ صورت ویدئوکنفرانسی گزارشی از روند اجرای طرح همگام در استان‌ها و تجربه کارفرمایان مشارکت کننده در این طرح را ارائه کردند.

همچنین در ادامه این رویداد، داشبورد ویژه بانک‌ها در طرح همگام از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان رونمایی شد. با راه‌اندازی داشبورد ویژه بانک‌ها در طرح همگام، امکان ثبت‌نام بانک‌ها در سامانه فراهم شده است.

اداره‌کل وصول حق‌بیمه سازمان نیز کارزار هر روز یک اوراق گام را ایجاد کرده است که حداقل یک اوراق گام در هر شعبه در هر روز صادر شود که این اداره‌کل به صورت روزانه این موضوع را از ادارات کل استانی پیگیری می‌کند.