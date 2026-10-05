۷ مورد از انواع دعاوی کیفری ملکی که باید بشناسید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انواع دعاوی کیفری ملکی زمانی مطرح می شوند که در ارتباط با ملک، علاوه بر ایجاد اختلاف میان اشخاص، رفتاری با وصف مجرمانه نیز رخ داده باشد. مواردی مانند انتقال مال غیر، کلاهبرداری ملکی، خیانت در امانت، تخریب ملک، فروش و معامله معارض در موارد خاص، استفاده از مدارک جعلی و تصرف عدوانی می توانند بسته به شرایط پرونده در این دسته از انواع دعاوی کیفری در حوزه املاک قرار بگیرند.

در چنین شرایطی، استفاده از نظر وکیل ملکی می تواند به شناسایی مسیر حقوقی و کیفری پرونده کمک کند. همچنین افرادی که پرونده آنها در پایتخت مطرح است، ممکن است برای بررسی دقیق تر موضوع به وکیل ملکی در تهران مراجعه کنند.

به همین دلیل انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران باید بر اساس سابقه و تخصص مرتبط با موضوع پرونده انجام شود تا بتوان به بهترین نتیجه دست یافت.

انواع دعاوی کیفری ملکی شامل چه مواردی است؟

دعاوی کیفری ملکی به پرونده هایی گفته می شود که موضوع آنها با ملک، مالکیت، تصرف یا معاملات مربوط به املاک ارتباط دارد و رفتار مورد ادعا ممکن است عنوان مجرمانه داشته باشد. موارد زیر مهم ترین انواع دعاوی کیفری ملکی هستند:

انتقال مال غیر

کلاهبرداری ملکی

خیانت در امانت در ارتباط با ملک

تخریب یا آسیب عمدی به ملک

تصرف عدوانی با شرایط کیفری

فروش یا معامله معارض در موارد دارای وصف کیفری

جعل و استفاده از سند یا مدارک ملکی مجعول

انتقال مال غیر

یکی از مهم ترین "انواع دعاوی کیفری ملکی"، انتقال مال غیر است. این وضعیت زمانی مطرح می شود که شخصی بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، مال متعلق به فرد دیگری را با علم به این موضوع به شخص دیگری منتقل کند.

در پرونده ای مربوط به انتقال مال غیر، بررسی اسناد مالکیت، قرارداد تنظیم شده، وضعیت اختیار انتقال دهنده و علم او نسبت به تعلق ملک به دیگری اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل کمک گرفتن از وکیل ناطق می تواند به شما در این پرونده ها موثر باشد.

کلاهبرداری ملکی

کلاهبرداری ملکی معمولا با ادعای فریب و بردن مال دیگری از طریق وسایل متقلبانه مطرح می شود. برای نمونه، ممکن است شخصی با ارائه اطلاعات خلاف واقع، اسناد جعلی یا ایجاد وضعیت ظاهرا قانونی، دیگری را برای پرداخت وجه یا انجام معامله فریب دهد.

در این نوع دعاوی کیفری در حوزه املاک، صرف ضرر مالی یا انجام نشدن تعهد قراردادی برای اثبات کلاهبرداری کافی نیست و عناصر قانونی جرم و نحوه رفتار متهم باید مورد بررسی قرار گیرد.

خیانت در امانت مرتبط با ملک

گاهی یک سند، مدرک یا حتی مال مرتبط با ملک به شخص دیگری سپرده می شود و سپس درباره نحوه استفاده یا بازگرداندن آن اختلاف ایجاد می شود. اگر شرایط قانونی خیانت در امانت وجود داشته باشد، موضوع می تواند جنبه کیفری پیدا کند.

برای تشخیص این موضوع، باید مشخص شود مال یا سند با چه عنوانی به شخص سپرده شده، چه تعهدی درباره آن وجود داشته و رفتار انجام شده دقیقا چه بوده است. آیا در اطرافیان خود موضوعی مشابه را دیده اید؟ چه اقداماتی باید در این راستا انجام داد؟

تخریب عمدی ملک

تخریب عمدی ساختمان، دیوار، تاسیسات یا سایر اجزای متعلق به دیگری می تواند در شرایط مقرر قانونی، عنوان کیفری داشته باشد. میزان خسارت و نحوه وقوع حادثه نیز در بررسی پرونده اهمیت دارد.

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی در برخی شرایط می تواند از طریق کیفری نیز پیگیری شود. در این وضعیت، نحوه تصرف، سابقه تصرف شاکی، رفتار متهم و سایر شرایط مقرر قانونی اهمیت دارد.

بنابراین هر اختلافی که درباره تصرف یک ملک ایجاد شود، الزاما دعاوی کیفری ملکی محسوب نمی شود و برای انتخاب مسیر کیفری باید شرایط قانونی پرونده بررسی شود.

معامله معارض

در برخی معاملات ملکی ممکن است شخص نسبت به یک ملک یا حق مشخص، معاملاتی انجام دهد که از نظر قانونی با معامله یا حق قبلی تعارض پیدا کند. در صورت وجود شرایط قانونی، چنین رفتاری می تواند واجد وصف کیفری باشد.

بررسی تاریخ معاملات، اسناد تنظیم شده، مالکیت و وضعیت ثبت رسمی آنها در این پرونده ها اهمیت ویژه ای دارد.

جعل و استفاده از سند مجعول ملکی

اسناد و مدارک نقش مهمی در معاملات املاک دارند. بنابراین جعل سند مالکیت، مبایعه نامه یا سایر مدارک مرتبط با ملک و همچنین استفاده آگاهانه از سند مجعول می تواند موضوع یک پرونده کیفری قرار گیرد.

تفاوت دعاوی کیفری ملکی و حقوقی چیست؟

مهم ترین تفاوت در موضوع و نتیجه ای است که از طرح پرونده دنبال می شود. در دعوای حقوقی، موضوع می تواند الزام به انجام تعهد، مطالبه وجه، ابطال معامله یا تعیین وضعیت حقوقی یک ملک باشد؛ اما در پرونده کیفری، رفتار مورد ادعا باید با یکی از عناوین مجرمانه قانونی مطابقت داشته باشد.

موضوع دعوای حقوقی دعوای کیفری محور اصلی احقاق حق یا تعیین وضعیت حقوقی بررسی وقوع جرم و مسئولیت کیفری نمونه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر نتیجه احتمالی الزام، ابطال، مطالبه حق مجازات قانونی و در مواردی آثار مالی اهمیت ادله اسناد و مدارک حقوقی ادله اثبات جرم و شرایط قانونی آن



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برای طرح دعاوی کیفری ملکی چه مدارکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز با توجه به نوع اتهام متفاوت است، مهم ترین مدارک برای طرح این دعاوی عبارت اند از:

سند مالکیت یا مدارک مربوط به مالکیت

مبایعه نامه و قراردادهای مرتبط

وکالت نامه یا مدارک نمایندگی

رسیدهای پرداخت وجه

اسناد و مدارک مورد ادعای جعل

پیام ها و مکاتبات مرتبط با معامله

شهادت شهود در صورت وجود شرایط قانونی

گزارش کارشناسی یا سایر ادله قابل استناد

مدارک مربوط به سابقه تصرف یا مالکیت

چرا تشخیص عنوان صحیح جرم در پرونده ملکی اهمیت دارد؟

یکی از مراحل مهم در دعاوی کیفری املاک، تشخیص عنوان قانونی رفتار مورد ادعاست. برای مثال، انجام نشدن یک تعهد قراردادی ممکن است در نگاه اول به عنوان کلاهبرداری مطرح شود، در حالی که برای تحقق کلاهبرداری باید شرایط و عناصر قانونی آن وجود داشته باشد.

به همین دلیل، بررسی قرارداد، اسناد، نحوه انجام معامله و رفتار طرفین پیش از اقدام قضایی می تواند در انتخاب مسیر مناسب موثر باشد. در این مسیر کمک گرفتن از وکلای خبره مانند وکلای ناطق می تواند روند پرونده شما را به سمت مسیر درست هدایت نماید.

جمع بندی

دعاوی کیفری در حوزه املاک طیف متنوعی از پرونده ها را شامل می شوند و از انتقال مال غیر و کلاهبرداری ملکی تا تخریب، تصرف عدوانی، معامله معارض و جعل اسناد را دربرمی گیرند. در این مسیر بررسی دقیق مدارک، نحوه وقوع رفتار و شرایط قانونی جرم، نقش مهمی در تعیین شیوه پیگیری پرونده دارد. آیا شما نیز تجربه ای مشابه در این زمینه دارید؟ با ما در میان بگذارید.

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