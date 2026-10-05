به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۹ هزار و ۵۹۵ هکتار از باغات استان به کشت سیب اختصاص دارد که حدود ۸.۴ درصد سطح زیر کشت این محصول در کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: استان تهران از نظر تولید سیب در جایگاه چهارم کشور قرار دارد و شهرستان دماوند با ۶ هزار و ۲۵۸ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۲۵۸ هزار تن، پس از مراغه در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

برادری ادامه داد: پس از دماوند، شهرستان‌های فیروزکوه با ۴۵ هزار تن و شمیرانات با ۴۳ هزار تن، بیشترین میزان تولید سیب استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش بهره‌وری باغ‌های استان گفت: میانگین عملکرد باغداران تهران ۳۹ تن در هکتار است که در مقایسه با میانگین ۱۷.۳ تنی کشور، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دماوند امسال با ثبت عملکرد ۱۴۷ تن در هکتار، رکورد قابل توجهی در تولید سیب به ثبت رسانده است.

برادری با اشاره به تولید ارقام «گلدن دلیشز» و «رد دلیشز» در استان، بر ظرفیت صادرات سیب تهران به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان تأکید کرد.