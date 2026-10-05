فروزش: بانک هویت ژنتیک ایران به ۳۰۰ هزار پروفایل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش بعد از ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر اظهار کرد: پزشکی قانونی در فرآیند احقاق حق و برقراری عدالت، مسئولیتی حساس و تعیین‌کننده بر عهده دارد و کارشناسان این مجموعه باید در اظهارنظرهای خود صرفاً بر اساس علم، مستندات و شواهد عمل کنند.

وی افزود: کارکنان پزشکی قانونی با انسان‌ها در حساس‌ترین لحظات زندگی آنان مواجه هستند؛ از افراد حادثه‌دیده و خانواده‌های داغ‌دیده تا پرونده‌هایی که سرنوشت و آینده یک انسان به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی وابسته است، بنابراین حفظ کرامت و شأن مراجعان از اصول اساسی فعالیت این سازمان محسوب می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به گستره فعالیت این سازمان گفت: پزشکی قانونی کشور در ۴۷۰ مرکز فعال است و کارکنان این مجموعه سالانه به بیش از ۲.۷ میلیون استعلام قضایی و تخصصی پاسخ می‌دهند.

فروزش ادامه داد: ارائه این حجم از خدمات با تعداد نیروی انسانی موجود، نیازمند روحیه ایثار و فداکاری است و کارکنان پزشکی قانونی در شرایط عادی و بحرانی همواره برای ارائه خدمت به مردم حضور داشته‌اند.

اعتماد دستگاه قضایی به نظریات پزشکی قانونی

وی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در نظام قضایی کشور اظهار کرد: در ۹۹.۹ درصد موارد، قضات به نظریات مستدل و متقن پزشکی قانونی استناد می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضایی به اعتبار علمی و بی‌طرفی کارشناسان این سازمان است.

فروزش تصریح کرد: نظریات پزشکی قانونی می‌تواند مستقیماً بر آزادی یا محکومیت افراد، احقاق حقوق و آرامش خانواده‌ها اثرگذار باشد و به همین دلیل دقت علمی، بی‌طرفی و استقلال کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه از حرکت پزشکی قانونی کشور به سمت خودکفایی علمی و بومی‌سازی تجهیزات تخصصی خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌ها، در حوزه‌هایی که پیش از این وابسته به واردات بودیم، امروز به توان تولید داخلی دست یافته‌ایم.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تولید کیت‌های ژنتیک، بافرهای الکتروفورز، مواد آزمایشگاهی و تجهیزاتی از جمله دستگاه‌های هموژنایزر و سنجش تنفسی از جمله دستاوردهای پزشکی قانونی در مسیر استقلال علمی است.

وی با اشاره به نقش متخصصان داخلی در این موفقیت‌ها خاطرنشان کرد: بخشی از این دستاوردهای علمی حاصل تلاش یکی از جوانان دانشمند و غیور استان بوشهر است.

توسعه زیرساخت‌های پزشکی قانونی در کشور

فروزش با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تخصصی پزشکی قانونی بیان کرد: تاکنون ۶۰ هزار مترمربع فضای فیزیکی تخصصی در کشور توسعه یافته و شبکه آزمایشگاهی پزشکی قانونی در ۳۱ استان گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: با توسعه این شبکه، نیاز به ارجاع نمونه‌ها به تهران برطرف شده و فرآیند ارائه خدمات تخصصی در استان‌ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، استانداردسازی گواهی‌ها، کاهش زمان معطلی مراجعان در حوادث رانندگی و راه‌اندازی شبکه یکپارچه فرآیندهای الکترونیک را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد.

وی همچنین از جذب پزشکان تعهدی و ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در ذیل دانشگاه علوم قضایی برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز این حوزه خبر داد.

مدیران باید به دنبال حل مشکلات مردم باشند

فروزش با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری در مدیریت اظهار کرد: نخستین وظیفه یک مدیر این است که مشکلات حل‌نشده مردم را شناسایی و آنها را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات ابراهیم پارسا، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان بوشهر، تقدیر کرد و گفت: پارسا در دوران مسئولیت خود خدمات ارزشمند، جهادی و مؤثری ارائه کرد و برای ادامه تحصیل در دوره تخصصی عازم می‌شود.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه پوریا خوش‌روز را به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان بوشهر معرفی کرد و گفت: خوش‌روز پزشکی جوان، خوش‌فکر، عملیاتی و خستگی‌ناپذیر است.

فروزش با تأکید بر اهمیت کار تیمی و تعامل میان دستگاه‌های مختلف افزود: امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی، استانداری و مجموعه کارکنان پزشکی قانونی استان، زمینه ارتقای خدمات تخصصی، تسریع در ارائه خدمات و تکریم بیشتر مراجعان در استان بوشهر فراهم شود.