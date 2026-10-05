به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در آیین رونمایی از سامانه مدیریت حساب‌های مازاد بانکی (حسام)، شفافیت و انضباط مالی را از اهداف اصلی این سامانه عنوان کرد و گفت: هرچه انضباط مالی بیشتر باشد، شفافیت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با پولشویی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم برای بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی است و با توجه به آثار منفی این پدیده بر اقتصاد کشور، تلاش می‌کنیم راه‌های حرکت‌های ضداقتصادی و مغایر با سیاست‌های اقتصادی کشور را مسدود کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی، جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های بانکی را یکی دیگر از اهداف این طرح دانست و افزود: بسیاری از مردم حساب‌هایی دارند که ممکن است از وجود آن‌ها اطلاع نداشته باشند یا حساب آن‌ها به صورت جعلی مورد استفاده قرار گرفته باشد.

همتی ادامه داد: در مواردی با تخلفات مرتبط با حساب‌های بانکی برخورد کرده‌ایم و برخورد انضباطی و پیگیری این موارد را به صورت جدی ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های مالی از طریق حساب‌های وکالتی و حساب‌های متعدد در شبکه بانکی انجام می‌شود، گفت: هدف بانک مرکزی ایجاد شفافیت بیشتر مالی و انضباط مالی در سیستم بانکی و ارتقای سلامت شبکه بانکی است و سامانه مدیریت حساب‌های بانکی نیز در همین راستا راه‌اندازی شده است.

هدف‌گذاری کاهش حساب‌های بانکی به ۳۰۰ میلیون

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعداد بالای حساب‌های بانکی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور داریم که نسبت به استانداردهای جهانی رقم بالایی است.

وی افزود: میانگین جهانی تعداد حساب‌های بانکی برای هر فرد حدود یک تا دو حساب است و البته ممکن است برخی کشورها با شرایط خاص، تعداد بیشتری حساب داشته باشند.

همتی گفت: هدف‌گذاری بانک مرکزی این است که تعداد حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور به صورت تدریجی و طی حدود دو سال به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد.

وی از مردم خواست حساب‌هایی را که فعال نیستند یا نیازی به آن‌ها ندارند، تعیین‌تکلیف و مسدود کنند و افزود: افراد می‌توانند حساب اصلی خود را نیز انتخاب کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مزیت سامانه حسام برای مردم گفت: پیش از این افراد برای بستن حساب‌های خود باید به شعبه بانک مربوطه مراجعه می‌کردند و برای بستن حساب‌های مختلف در بانک‌های متعدد، زمان زیادی صرف می‌شد، اما اکنون این فرآیند در یک سامانه انجام می‌شود.

همتی ادامه داد: با مراجعه به سامانه، افراد می‌توانند حساب‌های خود را مشاهده کنند و حتی مشخص شود که چه تعداد حساب دارند که ممکن است خودشان از وجود برخی از آن‌ها اطلاع نداشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد بخش قابل توجهی از حساب‌های موجود که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، در مرحله نخست تعیین‌تکلیف شوند و گفت: از بخش‌های مختلف بانک مرکزی، بانک‌ها و مجموعه‌هایی که در راه‌اندازی این سامانه همکاری کردند، تشکر می‌کنم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مدیریت حساب‌های بانکی، گامی دیگر در مسیر شفاف‌سازی حساب‌ها و افزایش انضباط مالی در شبکه بانکی کشور است.